Medicii avertizează: limitați timpul petrecut pe TikTok la toaletă pentru a reduce riscul de hemoroizi

Medicii recomandă să renunțăm la telefoane atunci când mergem la toaletă sau, cel puțin, să limităm timpul petrecut pe aplicații precum TikTok la „două clipuri”, după ce o cercetare internațională a arătat că folosirea smartphone-ului pe WC prelungește semnificativ șederea și crește riscul apariției hemoroizilor.

Echipa condusă de gastroenterologul Trisha Pasricha, de la Beth Israel Deaconess Medical Center din Boston, a analizat 125 de pacienți incluși într-un program de screening pentru cancer colorectal.

Potrivit The Guardian, cei care recunoscuseră că duc telefonul la baie erau mult mai predispuși să sufere de hemoroizi decât ceilalți, chiar și după ce au fost luați în calcul factori de risc precum vârsta înaintată, sedentarismul sau dieta săracă în fibre.

Studiul spune că 37% dintre cei care folosesc telefonul la toaletă stau mai mult de cinci minute, față de doar 7% dintre cei fără telefon. „Când intri acolo ai un singur scop și trebuie să te concentrezi pe el. Dacă nu se întâmplă nimic în cinci minute, ridică-te, ia o pauză și revino mai târziu”, a explicat Pasricha.

Specialiștii avertizează că aplicațiile precum TikTok sau Instagram sunt concepute pentru a menține atenția utilizatorilor cât mai mult timp, ceea ce îi face să uite de durata șederii pe toaletă.

În timp, presiunea exercitată asupra țesuturilor anale poate duce la slăbirea acestora și la apariția hemoroizilor.

Problema ar putea fi și mai serioasă la tineri, avertizează cercetătorii, întrucât aproape toți studenții incluși într-un studiu separat au recunoscut că folosesc telefonul la baie, ceea ce ar putea duce la apariția hemoroizilor mai devreme decât la generațiile anterioare.