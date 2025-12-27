Medicul Mihai Craiu: Când nu trebuie să mergeți la Urgențe cu un copil răcit

Medicul Mihai Craiu a avertizat că o vizită la Unitatea de Primiri Urgențe poate fi inutilă în cazul unui copil răcit.

„Când nu trebuie să mergeți la Urgențe cu un copil răcit. Ca să nu vă stricați vacanța așteptând multe ore într-o Unitate de Primiri Urgențe cu un copil răcit vreau să vă rog să priviți imaginea de mai jos. Dacă răceala a început în urmă cu niște ore sau în noaptea trecută nu o să vă aducă nici o analiză răspunsurile pe care le doriți: este o boală gravă? este o boală virală sau o maladie bacteriană? este necesar tratament cu antibiotic sau sunt suficiente antitermicele?”, a scris Craiu pe rețeaua de socializare.

Specialistul a explicat că „sunt necesare mai mult de două zile de la debutul răcelii cu ascensiuni febrile până apar modificări în hemogramă.”

Altfel spus, vizita într-un UPU superaglomerat este inutilă dacă abia a început o răceală „normală”. În plus, crește riscul unei noi îmbolnăviri prin contactul cu alți copii aflați la spital.

„Dragi părinți chiar nu este bine să așteptați 5-6 ore lângă alți copii bolnavi, doar pentru că dumneavoastră vă este frică, sau pentru că aveți mâine bilete de avion, sau o petrecere importantă. Copilul dumneavoastră, care are febră de 4, 6 sau 12 ore, nu o să aibă niște modificări semnificative în numărul de leucocite sau în formula leucocitară – încă odată, pentru copiii obișnuiți fără comorbidități! Nici măcar corelația cu valorile CRP (proteina C reactivă) nu aduce informații suplimentare în primele 1-2 zile. De la Urgențe nu veți pleca (probabil…) decât cu o altă boală împrumutată de la cei 20 de copii bolnavi, aflați în așteptare în zona de triaj”, a transmis Mihai Craiu.

Medicul Mihai Craiu: Mergeți la UPU doar cu un copil care are febră și alte semne

Medicul le recomandă părinților să meargă la spital atunci când copilul face febră însoțită de alte simptome. Analizele normale nu vor arăta nimic, avertizează Craiu.

„Mergeți zilele acestea la UPU doar cu un copil care are febră și alte semne de gravitate (respirație dificilă, vărsături frecvente, cianoză sau afectarea stării de conștiență). Dacă este de obicei un copil sănătos! Pentru că medicul dumneavoastră o să vă poată spune lucruri relevante doar prin examen clinic. Analizele normale nu spun nimic!! Ele pot fi acum normale pentru că sunt recoltate prea repede”, a precizat Mihai Craiu.