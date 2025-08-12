Patru cazuri noi de candida auris la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din Capitală

Un nou focar de candida auris a fost depistat la Secția ATI 1 a Spitalului de Urgență Floreasca, potrivit Digi24.

Este vorba de doi bărbați și două femei cu patologii severe, despre care reprezentanții spitalului spun că sunt colonizați, nu infectați.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat o ședință de urgență cu managerul spitalului și cu șefa secției ATI 1, Conf. Dr. Liliana Mirea, pentru a le cere explicații în legătură cu informațiile apărute în presă.

Conducerea Spitalului de Urgență Floreasca a remis un comunicat în care precizează că cei patru pacienți cu candida auris sunt „doar purtători la nivel cutanat, în regiunea axilară și inghinală”.

Diferența dintre colonizare și infecție

Reprezentanții spitalului spun că patologiile severe ale celor patru pacienți au necesitat spitalizare prelungită și au dus la scăderea imunității.

Analizele au fost efectuate la internarea pacienților, transferați de la alte spitale, rezultatele care au venit în timp real au impus implementarea imediată a procedurilor de protocol, inclusiv protejarea suplimentară a personalului medical. A fost notificată și DSP București.

În comunicat se mai specifică faptul că, „similar oricărui alt microorganism, diferența dintre infecție și colonizare este dată de prezența, respectiv absența manifestărilor clinice”.

„Colonizarea poate persista pe perioade îndelungate”

„La nivel european, între 2013-2021, au fost raportate 1.812 cazuri de infecție cu Candida auris, izolate cu precădere în secțiile de terapie intensivă, ne arată un studiu publicat în Italia, în anul 2023 (Nicholas Gereniat et al). În acest moment nu este documentat niciun focar de infecție în secția de Terapie Intensivă. Cei 4 pacienți sunt izolați în vederea prevenirii răspândirii și apariției de noi cazuri”, mai arată comunicatul.

Potrivit aceluiași, document, „Colonizarea poate persista pe perioade îndelungate, fiind demonstrată uneori la 2 ani de la prima manifestare, la mai mult din jumătate dintre pacienții internați în spitale, care sunt spitalizați, nu se obține debarasarea de Candida auris, în pofida tentativelor de decolonizare. Acest gen de pacienți nu necesită tratament antifungic”.