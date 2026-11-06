Pielea care reacționează la orice, cum recunoști pielea sensibilă și cum o îngrijești iarna (P)

Ce înseamnă, de fapt, piele sensibilă

Mult timp, termenul a fost folosit fără o definiție clară. În 2017, un grup de experți al Forumului Internațional pentru Studiul Mâncărimii a propus una, publicată în revista Acta Dermato-Venereologica. Conform acestei definiții, pielea sensibilă este un sindrom în care apar senzații neplăcute, precum înțepături, arsuri, durere, mâncărime sau furnicături, ca reacție la factori care în mod normal nu ar trebui să provoace așa ceva. Pielea poate arăta complet normală sau ușor înroșită, iar senzațiile nu se explică printr-o altă boală de piele.

Asta e partea care derutează. Nu există o leziune clară, nu există o pată la care să arăți. Există doar disconfortul, care vine și pleacă în funcție de ce întâlnește pielea.

Semnele după care o recunoști

Cele mai multe persoane cu piele sensibilă descriu aceleași lucruri. Pielea se strânge după spălare. Ustură la aplicarea unor creme, mai ales a celor parfumate. Se înroșește repede la frig, la căldură sau la schimbări bruște de temperatură. Apa dură, vântul și chiar stresul pot declanșa aceleași senzații.

De multe ori, piele sensibilă înseamnă în același timp și piele uscată, pentru că o barieră cutanată slăbită pierde apa mai ușor și lasă iritanții să pătrundă mai adânc. Cele două probleme se întrețin una pe alta, iar iarna se agravează împreună.

De ce iarna e cel mai greu sezon

Frigul de afară și aerul uscat din casele încălzite lovesc pielea din două direcții. Afară, vântul usucă fața și mâinile. Înăuntru, caloriferele scad umiditatea aerului, iar pielea pierde apă toată ziua, fără să-ți dai seama. Trecerea repetată de la frig la cald face ca obrajii să se înroșească mai ușor.

La asta se adaugă dușurile mai lungi și mai fierbinți, pe care le facem tocmai pentru că ne e frig. Apa fierbinte dizolvă lipidele din stratul superficial al pielii, iar pielea sensibilă resimte asta imediat.

O rutină simplă, cu cât mai puține produse

Pentru pielea sensibilă, regula de bază e mai puțin, nu mai mult. Fiecare produs în plus e încă o șansă de iritație.

• Spălarea se face cu apă călduță, nu fierbinte, și cu un produs fără săpun și fără parfum. Pe corp, e suficient să folosești gel doar acolo unde e nevoie.

• După duș, pielea se tamponează cu prosopul, nu se freacă.

• Crema se aplică pe pielea încă ușor umedă, în primele minute după spălare.

• Se aleg produse fără parfum adăugat și fără uleiuri esențiale, care sunt printre cei mai frecvenți iritanți din cosmetice.

• Un produs nou se introduce singur, nu împreună cu alte trei. Așa știi exact ce a provocat reacția, dacă apare una.

Înainte de a folosi un produs nou pe față, merită un test simplu. Aplică puțin pe interiorul antebrațului sau după ureche, două-trei zile la rând, și urmărește dacă apare roșeață, usturime sau mâncărime.

Protecția pentru zilele reci

Înainte de a ieși în frig, fața și mâinile au nevoie de un strat de protecție. Cremele foarte ușoare, cu mult conținut de apă, nu sunt alegerea cea mai bună pentru vânt și ger. Mai potrivite sunt unguentele și cremele bogate în lipide, care formează o peliculă pe piele și încetinesc pierderea de apă. Se aplică cu cel puțin o jumătate de oră înainte de plecare.

Pentru zonele care se crapă cel mai ușor, cum sunt mâinile, obrajii sau buzele, se potrivesc unguentele cu conținut mare de ulei, fără parfum adăugat. Un exemplu este un unguent cu 75 la sută ulei de migdale , care formează o peliculă protectoare și nu se îndepărtează ușor cu apa, așa că rezistă și la spălatul des pe mâini.

Hainele contează și ele. Fularul din lână aspră, pus direct pe piele, poate irita la fel de mult ca o cremă nepotrivită. Un strat de bumbac dedesubt rezolvă problema. Mănușile protejează mâinile de frig și de aerul uscat, iar în casă un umidificator curățat regulat poate aduce umiditatea aerului mai aproape de un nivel confortabil pentru piele.

Când e cazul să mergi la medic

Pielea sensibilă se poate ține sub control cu o rutină blândă și consecventă, dar nu orice reacție ține de ea. Dacă roșeața nu dispare, dacă apar coji, vezicule sau zone care zemuiesc, dacă mâncărimea te trezește noaptea sau dacă simptomele nu se ameliorează după câteva săptămâni de îngrijire atentă, e bine să consulți un medic dermatolog. În spatele lor pot exista dermatita atopică, rozaceea sau o alergie de contact, iar acestea au nevoie de un diagnostic, nu doar de o cremă nouă.