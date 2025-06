Statele Unite aprobă un nou tratament promițător de prevenire a HIV

Denumit Yeztugo, tratamentul, care constă în două injecții anuale, ar putea revoluționa lupta împotriva HIV și a SIDA prin facilitarea semnificativă a îngrijirii preventive, scrie AFP.

Medicamentele pentru prevenirea transmiterii HIV, cunoscute sub denumirea de PrEP, există de peste un deceniu. De obicei, acestea necesită administrarea zilnică a unei pastile. În 2021, US Food and Drug Administration a aprobat primul medicament injectabil pentru acest scop, Apretude de la ViiV Healthcare.

Potrivit Gilead, noul tratament va fi acum disponibil pentru „adulți și adolescenți care cântăresc cel puțin 35 kg” și „care au nevoie sau doresc PrEP”. „Aceasta este o zi istorică în lupta împotriva HIV”, a declarat Daniel O’Day, CEO al companiei americane de biotehnologie, într-o declarație care anunță aprobarea.

Gilead oferă deja din 2022 un tratament antiretroviral, Sunlenca, dezvoltat din aceeași moleculă, lenacapavir. Medicamentul promite o eficacitate fără precedent și ar putea schimba regulile jocului în lupta împotriva SIDA, potrivit experților. Cu toate acestea, aceste speranțe ar putea fi spulberate de prețul astronomic al tratamentului. Deși compania nu l-a dezvăluit, analiștii estimează că prețul de lansare în Statele Unite ar putea ajunge până la 25.000 de dolari pe an.