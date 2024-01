Ultimul trend american vine din SUA: bulionul de oase. Avantaje şi contraindicaţii oferite de nutriţionist

În ultima perioadă s-a răspândit tendinţa de a consuma bulion de oase, un aliment cu multe proprietăţi, apreciat de starurile de peste Ocean şi care a devenit un „must” în dietele multor influenceri fit.

Ce are special acest bulion şi de ce are atât de succes? Care sunt beneficiile reale dovedite ştiinţific pentru sănătate? Toate răspunsurile, inclusiv cele referitoare la efectele secundare, sunt explicate de nutriţionistul Debora Rasio, car a dezvăluit în cartea sa secretele ultimului trend alimentar la nivel mondial.

De peste 200 de ani se vorbeşte despre proprietăţile sale terapeutice

Bionutriţionist, cercetător la Universitatea Sapienza din Roma, autoarea cărţii „The diet for life - How to eat and when to post to promotion well-being and longevity”, Debora a dezvăluit secretele ultimului trend alimentar.

„Bulionul de oase a fost întotdeauna o parte integrantă a tradiţiilor culinare ale tuturor popoarelor, jucând şi un rol medicinal important în special în Europa. De cel puţin 200 de ani se vorbeşte despre proprietăţile terapeutice ale bulionului de oase şi ale gelatinei care se obţine din gătirea sa prelungită, considerându-le benefice pentru problemele digestive şi pentru convalescenţă.

Populaţiile din trecut foloseau toate părţile animalului pentru hrană, nu doar carnea, pregătind bulion cu oase, tendoane, resturi şi chiar cu legumele pe care le aveau disponibile.

Este esenţial să adaugi şi părţi din ţesutul conjunctiv al animalului, părţi de grăsime, puţină carne, dar mai ales legume. Legumele îmbogăţesc bulionul cu minerale, ceea ce în realitate nu sunt la fel de abundente numai în oase pe cât se crede în mod obişnuit...”, spune specialista.

„Colagenul este o parte a gelatinei care se formează odată cu gătirea prelungită a bulionului de oase. Este o proteină completă utilă pentru structura oaselor, articulaţiilor, pielii şi ţesuturilor, din care stimulează producţia endogenă.

Astăzi, suplimentele de colagen sunt folosite mult, dar gelatina din bulion are avantajul că se dizolvă mai bine la gătire, stimulând producerea de sucuri gastrice şi pancreatice şi, prin urmare, îmbunătăţeşte digestia şi absorbţia şi a altor substanţe luate în dietă”, spune ea despre avantaje.

Atenţie la glutamat

A vorbit şi despre contraindicaţii sau efecte secundare la administrarea bulionului de oase. „Unele persoane pot fi sensibile la glutamatul prezent în mod natural în bulionul de oase, după fierbere îndelungată. În plus, pe măsură ce histamina se acumulează, cei care sunt intoleranţi la aceasta pot avea unele probleme. În aceste cazuri, poate fi util să începeţi cu doze mici pentru a testa tolerabilitatea.

Atenţie: trebuie să se deosebească de glutamatul monoindozic mai răspândit care se găseşte în multe alimente industriale şi produse fast-food, într-o formă mai puţin naturală care poate fi mai inflamatorie. Glutamatul prezent în mod natural în bulionul de oase după fierbere prelungită are în schimb un structura moleculară mai compatibilă. Şi dozele în care se ia sunt mai mici”.

Americanii recomandă supa de oase ca un detoxifiant. Iată răspunsul ştiinţei: „Unii aminoacizi precum glicina conţinută în bulionul de oase au demonstrat efecte detoxifiante asupra ficatului. Cu toate acestea, legumele şi alimentele vegetale sunt mai potrivite pentru o dietă completă de detoxifiere, în condiţiile în care astăzi avem deja tendinţa de a avea un exces de proteine ​​animale” .