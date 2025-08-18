A fost aleasă echipa care va reprezenta România la Campionatul European de Securitate Cibernetică

Bootcamp-ul a fost organizat de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciul Român de Informații (SRI), prin Centrul Național Cyberint, și Asociația Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), în colaborare cu Orange Romania, Bit Sentinel și CyberEDU. Scopul acestuia a fost definitivarea echipei de 11 tineri care vor reprezenta Team Romania la Varșovia, în cadrul campionatului european (European Cyber Security Challenge – ECSC 2025), potrivit unui comunicat transmis, luni, de Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

„Pe parcursul celor patru zile de antrenament, participanții, calificați la acest stagiu de pregătire în urma clasării pe primele locuri la fazele naționale ale Olimpiadei de Securitate Cibernetică, Unbreakable Romania și ale Campionatului Național de Securitate Cibernetică, au avut de rezolvat probe complexe de Jeopardy, Attack&Defense, precum și unele provocări mai avansate, conform cerințelor ridicate ale ECSC. De asemenea, au avut loc multiple activități de muncă în echipă și colaborare”, se mai precizează în comunicat.

Echipa reprezentată a României la ECSC 2025 va fi formată din 11 tineri pasionați de securitate cibernetică.

„Dintre aceștia, 4 sunt elevi de liceu, 4 sunt studenți și 3 deja activează în sfera IT ca profesioniști. Le mulțumim tuturor pentru participarea la aceste zile intense de antrenament și le urăm mult succes în cadrul Campionatului European din luna octombrie, 2025”, se precizează în comunicat.