A fost închis drumul către Cota 1400 din Sinaia din cauza zăpezii depuse pe carosabil

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova informează că luni, 5 ianuarie, începând cu ora 08.45, traficul rutier pe DC 134 Sinaia (drumul către Cota 1400) a fost închis temporar.

Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a depunerilor masive de zăpadă, care pun în pericol siguranța participanților la trafic.

Polițiștii le recomandă șoferilor să evite deplasarea în zonă, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să se informeze din surse oficiale înainte de a porni la drum.

Circulația va fi reluată imediat ce condițiile meteo și starea carosabilului vor permite acest lucru, în condiții de siguranță.