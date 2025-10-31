A început montarea iluminatului festiv de Crăciun la Brașov: Când se vor aprinde luminițele

Primăria Brașov a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, primele modele luminoase fiind amplasate pe stâlpii de iluminat de pe b-dul Eroilor și str. Nicolae Iorga.

„Ne pregătim intens pentru sărbătorile de iarnă. Știu că suntem pe final de octombrie, dar nici nu vă puteți imagina cât de repede o să treacă luna noiembrie și o să aprindem luminile de sărbătoare în municipiul Brașov. Avem 1.300.000 de luminițe, care, pe 30 noiembrie, se vor aprinde. O să începem din Piața Sfatului, unde bradul de anul acesta sunt convins că va fi o surpriză extraordinar de plăcută. În primul rând este un brad foarte înalt, foarte frumos, ca de obicei, însă la partea de iluminat avem niște noutăți absolute. De asemenea, luminăm clădiri importante din municipiul Brașov – Casa Junilor, Poarta Schei, Poarta Ecaterinei – monumente importante care vor avea în perioada sărbătorilor de iarnă o altă imagine, mult mai luminoasă. De asemenea, pe Aleea de sub Tâmpa avem niște idei care sunt convins că o să le placă brașovenilor. Pe lângă Piața Sfatului, ne concentrăm pe zona Rectorat, așa cum am făcut-o și anul trecut, și nu a fost o greșeală. În Piața Sfântul Ioan ne dorim mai multe lucruri anul acesta și le promitem brașovenilor și turiștilor niște surprize. De asemenea, în Piața Brassai vom avea niște surprize în perioada sărbătorilor de iarnă. Se montează de zor luminițele de sărbători și eu cred că până undeva prin 26 noiembrie o să fim gata, o să facem niște probe, iar pe 30 îi invităm pe toți brașovenii în Piața Sfatului. Nu vă faceți alt program! Ne vedem în Piața Sfatului, la deschiderea oficială a Târgului de Crăciun de la Brașov, aprinderea luminițelor de sărbătoare în oraș, aprinderea luminițelor din bradul de Crăciun și un concert extraordinar”, a declarat viceprimarul Dan Ghiță.

Instalații luminoase 3D în mai multe zone din oraș

Anul acesta orașul va fi împodobit cu aproximativ 1,3 milioane de beculețe, care vor scoate în evidență arhitectura și istoria Brașovului.

Centrul istoric va avea mai multe puncte de atracție: Piața Sfatului, care va găzdui Târgul de Crăciun și evenimentele de pe scena și ecranele montate acolo, Piața Sf. Ioan, zona din fața Rectoratului și Aleea de sub Tâmpa – un spațiu adecvat pentru momentele instagramabile, datorită numeroaselor figurine de mari dimensiuni ce vor fi amplasate aici.

Totodată, Primăria Brașov va încerca să aducă bucuria sărbătorilor în mai multe zone – la Maternitate, Casa Armatei, Calea București (intersecție cu Saturn), Calea Feldioarei (intersecție cu b-dul Griviței) – unde vor fi amplasate instalații luminoase 3D.

De asemenea, vor fi amplasate modele și șiruri luminoase în Piața Sfatului, piațetele Sf. Ioan, Apollonia Hirscher, Brassai și pe următoarele străzi: str. Republicii, b-dul Eroilor, str. N. Iorga, str. Mureșenilor, str. G. Barițiu, str. G. Dima, str. Constantin Brâncoveanu, Piața Unirii, str. Prundului, Șirul Beethoven, str. Poarta Schei, str. Grigoraș Dinicu, str. Nicolae Bălcescu și Zona Casa Armatei, După Ziduri, Aleea Tiberiu Brediceanu, Șirul Livezii.