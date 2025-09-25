A murit Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco–Catolice din România

UPDATE

Potrivit unui articol publicat de site-ul Arhieparhiei Greco-Catolice de Albă Iulia și Făgăraș în luna mai, când a împliniti 94 de ani, Cardinalul Lucian s-a născut la 23 mai 1931, în comuna Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare, al zecelea din cei doisprezece copii ai familiei Petru şi Maria (n. Breban).

A urmat studiile primare în localitatea natală, apoi liceul Gheorghe Şincai din Baia Mare.

„Prin reforma învăţământului din anul 1948, se scoate religia din toate şcolile din ţară. Dar mai ales având în vedere că prin Decretul nr. 358/1948 al Marii Adunări Naţionale, Biserica Română Unită cu Roma este suprimată cu brutalitate şi scoasă în afara legii, elevul Lucian, pentru că nu-şi mai vedea realizabil visul şi dorinţa de a se pregăti şi a deveni preot, se retrage din liceu. Între 1948-1951 urmează o şcoală de prelucrare a lemnului (mobilă fină) în Baia Mare, cu activitate la locul de muncă şi, în paralel, se pregăteşte şi susţine examenele la forma de învăţământ fără frecvenţă, pentru completarea claselor liceale”, arată sursa citată.

Apoi urmează stagiul militar. În 1954, lăsat la vatră, aşteaptă în taină să se ivească o posibilitate de a urma teologia, lucrând în diverse locuri. A urmat apoi cursuri la Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar din Alba-Iulia, dar este exmatriculat de către Departamentul Cultelor. Astfel a început persecuţia şi urmărirea sa de către Securitate. A lucrat ca muncitor necalificat, apoi la Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri, în cadrul Consiliului Judeţean Maramureş, unde lucrează până la pensionare, în iunie 1990.

El și-a continuat studiile în clandestinitate, iar în 19 decembrie 1964 va fi hirotonit preot de către Episcopul auxiliar al Maramureşului.

Evenimentele din decembrie 1989 şi legalizarea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, l-au găsit ca Ordinarius al Eparhiei Maramureşului, cu reşedinţa la Baia Mare. După 35 de ani de pastoraţie clandestină, cu o atenţie deosebită acordată tinerilor şi vocaţiilor, părintele Lucian a fost consacrat episcop în data de 27 mai 1990, la Baia Mare. În 4 iulie 1994 este numit de către Papa Ioan Paul al II-lea ca Arhiepiscop al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş şi Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, succedând Eminenţei Sale Cardinal Dr. Alexandru Todea.

La 16 decembrie 2005, Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea îl ridică la demnitatea de Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. A fost întronizat ca Arhiepiscop Major la 30 aprilie 2006.

„Un moment istoric pentru Biserica Română Unită cu Roma și pentru întreaga țară a reprezentat-o ziua de 18 februarie 2012 când Arhiepiscopul Major Lucian a fost creat cardinal de către Papa Benedict al XVI-lea, la Roma. Preafericitul Lucian Mureşan devenea astfel cel de-al treilea cardinal român, după cardinalul Iuliu Hossu şi cardinalul Alexandru Todea”, mai arată site-ul Arhieparhiei Greco-Catolice de Albă Iulia și Făgăraș.

Știrea inițială

„Cu regret și durere în suflet, dar întăriți de speranță în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, anunțăm că astăzi, 25 septembrie 2025, la ora 13:20, Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, a trecut la Domnul, la vârsta de 94 de ani”, a transmis Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

Conform sursei citate, detalii legate de funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan vor fi oferite în curând.