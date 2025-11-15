Nicușor Dan, mesaj pentru noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice: „este chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”

Mesajul a fost prezentat de către Diana Pungă, Consilier de Stat pentru relația cu societatea civilă, în cadrul ceremoniei organizate la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj.

Mesajul președintelui pentru comunitatea greco-catolică

Nicușor Dan a adresat „gânduri bune și calde salutări întregii comunități a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică”, subliniind importanța momentului în care este celebrată înscăunarea noului întâistătător al Bisericii.

„Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este, astăzi, încredințat destinul Bisericii Greco-Catolice din România și, totodată, moștenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria și conștiința poporului român”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a evocat tradiția ierarhilor și preoților greco-catolici care „care au condus, cu jertfă şi înțelepciune, comunitatea greco-catolică din țara noastră, contribuind la dezvoltarea întregii noastre națiuni, nu doar în timp de pace, ci și în perioade de grele încercări”.

În mesaj sunt amintiți episcopii martiri și generația care a reînviat Biserica după 1989, context în care președintele afirmă că noul Arhiepiscop Major este chemat „să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”.

Tradiția și rolul Bisericii în societatea românească

Șeful statului vorbește și despre rolul istoric al Bisericii Române Unite, care a reunit „moștenirea latină și bizantină” și a susținut „spiritul civic și conștiința europenității noastre”.

În mesaj se menționează provocările lumii actuale, marcate de „criza valorilor și a reperelor”, și se subliniază responsabilitatea de a transmite noilor generații valorile fundamentale cultivate de Biserică: „libertatea, adevărul, demnitatea, curajul credinței, integritatea morală, solidaritatea și caritatea”.

Președintele a subliniat rolul pe care Biserica Greco-Catolică l-a avut în societatea românească după 1989.

Biserica, sprijin pentru dialog și reconciliere după 1989

„După tragicele evenimente din 1989 și redobândirea libertății, Biserica greco-catolică s-a afirmat ca partener de dialog valoros, în raport cu instituțiile statului și cu toate cultele religioase, reafirmând spiritul autentic al fraternității și al unității între creștini, și mai presus de toate, puterea de a ierta. Într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, Biserica ne poate arăta, grație valorilor și exemplelor sale vii, calea spre renaștere și reconstrucție”.

Mesajul lui Nicușor Dan se încheie cu o urare adresată noului Arhiepiscop Major: „La mulți ani, Preafericirea Voastră, și rodnicie în înalta slujire pe care v-a încredințat-o Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică!”.