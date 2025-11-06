Nicuşor Dan: Alegerea PS Claudiu-Lucian Pop ca Arhiepiscop Major marchează „un pas de speranţă”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a salutat alegerea Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop în fruntea Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, arătând că momentul marchează „un pas de speranţă şi continuitate” pentru comunitatea greco-catolică şi pentru societatea românească.

„După trecerea la cele veşnice a Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureşan, Biserica Greco-Catolică din România are un nou Întâistătător, un ierarh luminat care va conduce, cu echilibru şi înţelepciune, destinul Bisericii şi al comunităţii sale”, a transmis şeful statului.

Preşedintele a subliniat contribuţia Bisericii Greco-Catolice la formarea conştiinţei naţionale şi la apărarea demnităţii românilor, în special în Transilvania, unde, spune el, „greco-catolicii nu au fost doar o confesiune, ci o conştiinţă care a ajutat naţiunea română să se afirme, demnă, unitară şi suverană”.

În mesajul său, Nicuşor Dan a vorbit şi despre rolul Bisericii în promovarea valorilor creştine, civice şi morale, într-o perioadă „marcată de incertitudine şi discreditarea reperelor autentice”.

„Am speranţa că vom continua parcursul democratic şi european al României, având ca sprijin valorile creştine, împărtăşind responsabilitatea faţă de români şi dorinţa de-a transmite tinerilor modelul de dialog, respect şi convieţuire armonioasă”, a mai spus preşedintele.

Nicuşor Dan i-a urat Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop „slujire rodnică şi îndelungată” şi a încheiat cu un mesaj de felicitare: „La mulţi ani, Preafericirea Voastră, în înalta slujire a credinţei şi a comunităţii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică!”.