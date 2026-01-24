Prima pagină » Politic » Nicușor Dan participă astăzi la manifestările organizate de Ziua Unirii Principatelor Române la Iași și Focșani

Președintele Nicușor Dan participă, sâmbătă, la evenimentele organizate la Focşani şi la Iaşi cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române.
24 ian. 2026, 07:00, Politic

Focșani

Potrivit programului anunțat pe site-ul Administrației Prezidențiale, prima oprire a lui Nicușor Dan va fi la Focșani. Sâmbătă dimineață, la ora 09:00, Nicușor Dan va vizita Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde școala va fi decorată de președinte cu prilejul împlinirii a 160 de ani de existență.

La ora 11:00, Nicușor Dan va participa la manifestările oficiale organizate în Piața Unirii din Focșani.

Iași

În a doua parte a zilei, la ora 15:00, Nicușor Dan va fi prezent la Iași, în Piața Unirii, pentru a marca evenimentele dedicate Zilei Unirii Principatelor.

Într-o postare pe Facebook, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat și care e programul evenimentelor de sâmbătă:

  • 12:00 – Spectacol folcloric „Noi suntem români” – partea I
  • 14:45 – Constituirea dispozitivului pentru desfășurarea ceremoniei militare și religioase;
  • 15:00 – Manifestări oficiale:
    • Salutul Drapelului de luptă
    • Intonarea Imnului Național de către Corul Marii Uniri și Muzica Militară
    • Te Deum și Cuvânt de binecuvântare (Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică de Iași)
    • Discursurile oficialităților centrale şi locale
    • Depunerea de coroane de flori la Ansamblul statuar al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza
    • Parada militară
  • 16:20 – Intonarea și desfășurarea „Horei Unirii”
  • 16:30 – Spectacol folcloric „Noi suntem români” – partea a II-a
  • 18:00 – 19:00 – Retragerea cu torțe a militarilor din Garnizoana laşi și a forțelor Ministerului Afacerilor Interne pe traseul Muzeul Unirii – Piaţa Unirii – Bulevardul și Pietonalul Ştefan cel Mare și Sfânt – Palatul Culturii

