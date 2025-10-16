A murit Horea Uioreanu, fost deputat și fost președinte al Consiliului Județean Cluj

Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj și fost deputat în Parlamentul României, Horea Uioreanu, a murit într-un cămin pentru vârstnici. El se afla încă din luna august în centrul Caro din Gilău.

„Pe parcursul acestei perioade, personalul centrului i-a oferit întreaga asistență și îngrijire necesară, contribuind la ameliorarea suferințelor generate de afecțiunile de care domnia sa suferea”, au declarat surse medicale în exclusivitate pentru MEDIAFAX.

Mama fostului deputat i-a fost permanent alături, alegând, la rândul său, să fie rezidentă în cadrul Centrului Caro, pentru a-l sprijini pe durata acestei etape din viață.

„Domnul Horea Uioreanu a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o familie devotată, care i-a fost aproape până în ultimele clipe, precum și amintirea unei vieți dedicate serviciului public”, au mai menționat sursele MEDIAFAX.