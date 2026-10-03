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Accident în direct: o mașină a lovit o fată chiar în spatele unui reporter care relata despre o tragedie

O mașină a lovit o fată chiar în spatele unui reporter care relata în direct despre o tragedie. Victima a zburat prin aer și a fost aruncată peste mașina care circula cu viteză. Jurnalistul s-a oprit din relatare, iar cameramanul a urmărit mașina care nu a oprit.
Accident în direct: o mașină a lovit o fată chiar în spatele unui reporter care relata despre o tragedie
sursa foto. pexels
Petru Mazilu
03 oct. 2026, 21:39, Social
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Incidentul a avut loc pe 26 septembrie, în Koszeczyn, Polonia, în timpul unei transmisiuni live a postului TVP Info, potrivit Nexta. Corespondentul Milosz Selivonchik relata despre decesul unui băiat de trei ani când accidentul s-a produs chiar în spatele lui. O mașină a lovit în plin o fată de 14 ani care se deplasa cu o trotinetă electrică.

Impactul a fost foarte grav. În transmisiunea live, a fost văzută adolescenta care a lovit parbrizul, a fost aruncată peste acoperișul mașinii și apoi a căzut pe șosea. În ciuda violenței impactului, fata nu a suferit răni grave și nici măcar nu a avut nevoie de spitalizare.

Șoferul a plecat inițial de la locul accidentului, dar s-a întors după câteva minute. Potrivit sursei menționate, el nu consumase alcool, dar nu avea permis de conducere.

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