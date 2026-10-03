Accident în direct: o mașină a lovit o fată chiar în spatele unui reporter care relata despre o tragedie

Incidentul a avut loc pe 26 septembrie, în Koszeczyn, Polonia, în timpul unei transmisiuni live a postului TVP Info, potrivit Nexta. Corespondentul Milosz Selivonchik relata despre decesul unui băiat de trei ani când accidentul s-a produs chiar în spatele lui. O mașină a lovit în plin o fată de 14 ani care se deplasa cu o trotinetă electrică.

Impactul a fost foarte grav. În transmisiunea live, a fost văzută adolescenta care a lovit parbrizul, a fost aruncată peste acoperișul mașinii și apoi a căzut pe șosea. În ciuda violenței impactului, fata nu a suferit răni grave și nici măcar nu a avut nevoie de spitalizare.

Șoferul a plecat inițial de la locul accidentului, dar s-a întors după câteva minute. Potrivit sursei menționate, el nu consumase alcool, dar nu avea permis de conducere.