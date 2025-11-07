Prima pagină » Social » Accident nautic la Mila 23 în timpul unei competiții de pescuit sportiv

Accident nautic la Mila 23 în timpul unei competiții de pescuit sportiv

Un incident nautic s-a produs vineri pe canalul Eracle, în timpul Etapei a IV-a a Campionatului Național de Spinning din Barcă – Aquamania Challenge Cup 2025. Nicio persoană nu a fost rănită.
Sursă foto: Captură Video Facebook / Stiri Constanta.ro
Petre Apostol
Accidentul, surprins în imagini distribuite pe rețelele de socializare, a avut loc în condiții de trafic intens pe canale, generate de desfășurarea etapei competiționale, potrivit stiriconstanta.ro.

Organizatorii – Liga Română de Spinning și CS Aquamania – au transmis un apel către participanți și localnici să respecte cu strictețe regulile de navigație pentru evitarea unor situații similare.

Etapa din Delta Dunării a reunit numeroase echipaje, iar afluxul de bărci pe canalele din zonă a dus la îngreunarea circulației.

Ancheta privind circumstanțele producerii incidentului este în desfășurare.