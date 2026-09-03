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Activista Gloria Steinem, simbol al mișcării feministe din SUA, a murit la 92 de ani

Activista și jurnalista feministă Gloria Steinem, una dintre principalele voci ale mișcării pentru drepturile femeilor din SUA, a murit la 92 de ani.
Activista Gloria Steinem, simbol al mișcării feministe din SUA, a murit la 92 de ani
Maria Nițu
03 sept. 2026, 13:51, Social
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Activista și jurnalista feministă Gloria Steinem, una dintre cele mai cunoscute figuri ale mișcării de eliberare a femeilor din Statele Unite, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat fundația sa, potrivit The New York Times și Reuters.

Într-o postare pe pagina de Instagram, fundația a transmis că Gloria Steinem „a decedat în pace” la domiciliul său din New York, „înconjurată de mulți care o iubeau”.

Gloria Steinem, care a fost scriitoare și redactor de revistă, a co-fondat în urmă cu mai bine de 50 de ani Women’s Action Alliance, un grup dedicat combaterii sexismului.

Și-a început cariera de jurnalistă la New York în anii 1970, iar ulterior chiar a co-fondat revista Ms., una dintre primele publicații care s-au concentrat pe problemele femeilor, dincolo de temele legate de gospodărie și de presiunile industriei frumuseții.

În jurul anilor 1970, Gloria Steinem a devenit una dintre principalele voci care au militat pentru drepturile reproductive ale femeilor.

Ea a salutat decizia Curții Supreme a SUA din 1973 în cazul Roe v. Wade, prin care femeilor le-a fost recunoscut dreptul constituțional la avort. Aproape o jumătate de secol mai târziu, Steinem a fost martora anulării acestei decizii.

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