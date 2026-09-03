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Reorganizare la Ministerul Mediului. Guvernul aprobă scoaterea din organigramă a 20 de posturi

Guvernul a decis astăzi în ședință eliminarea a 20 de posturi de la Ministerul Mediului. Astfel, instituția anunță că își propune o reorganizare.
Reorganizare la Ministerul Mediului. Guvernul aprobă scoaterea din organigramă a 20 de posturi
Coralia Frigea
03 sept. 2026, 13:48, Social
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Numărul posturilor din Ministerul Mediului scade de la 531 la 511 în urma unei reorganizări. Asta a decis Guvernul joi, 3 septembrie, în ședința de la Palatul Victoria.

Astfel, la Ministerul Mediului se vor desființa:

  • patru posturi din cadrul cabinetelor demnitarilor;
  • trei posturi contractuale;
  • patru funcții de conducere;
  • zece posturi de execuție aferente unor funcții publice.

De asemenea, în timp ce 20 de posturi nu vor mai fi disponibile, Guvernul anunță înființarea unei noi funcții de conducere în minister.

„Sunt reorganizate unele structuri din cadrul ministerului, în vederea eficientizării activității și a adaptării structurii organizatorice la atribuțiile și responsabilitățile instituției”, a transmis executivul.

În luna februarie a acestui an, Diana Buzoianu anunța că își propune să reducă cheltuielile cu personalul din minister într-un procent de 10%.

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