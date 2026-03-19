Admiterea la liceu 2026–2027 are reguli noi / Calendarul complet și criteriile de departajare pentru elevii de clasa a VIII-a

Elevii de clasa a VIII-a care vor susține Evaluarea Națională în 2026 trebuie să știe că admiterea la liceu se va face exclusiv pe baza mediei obținute la acest examen, potrivit „Ghidului candidatului” publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.
Luiza Moldovan
19 mart. 2026, 11:43, Social

Documentul detaliază pașii, calendarul și criteriile după care vor fi repartizați elevii în clasa a IX-a, într-un proces care rămâne unul centralizat și computerizat, dar cu reguli stricte și diferențe importante în funcție de profilul ales, arată ghidul.

Cum se calculează media de admitere

Pentru anul școlar 2026–2027, media de admitere a fost simplificată astfel:

  • reprezintă media generală de la Evaluarea Națională
  • se calculează ca medie aritmetică a notelor, cu două zecimale, fără rotunjire

Nu mai contează media anilor de gimnaziu în calculul final, însă aceasta devine criteriu de departajare.

Cum sunt departajați elevii cu medii egale

În cazul mediilor identice, departajarea se face în ordine, după:

  1. media generală din clasele V–VIII
  2. nota la Limba română
  3. nota la Matematică
  4. nota la limba maternă (unde este cazul)

Repartizarea computerizată: regula care decide totul

Admiterea se face printr-un algoritm automat:

  • elevii sunt ordonați descrescător după medie
  • fiecare este repartizat la prima opțiune disponibilă din listă

Un detaliu esențial: o opțiune completată greșit sau prea puține opțiuni pot duce la repartizare nedorită sau chiar la nerepartizare.

 Calendarul principal al admiterii

  • 13–20 iulie 2026 – completarea opțiunilor
  • 22 iulie 2026 – repartizarea computerizată
  • 23–28 iulie 2026 – depunerea dosarelor la licee
  • 29–31 iulie 2026 – rezolvarea situațiilor speciale

Admiterea la liceele vocaționale – probe suplimentare

Pentru liceele vocaționale (artistic, sportiv, teologic, militar):

  • sunt necesare probe de aptitudini (18–22 mai 2026)
  • rezultatele finale depind de combinația dintre:
    • nota la aptitudini
    • media de la Evaluarea Națională

De exemplu:

  • la profil artistic: 75% aptitudini + 25% medie
  • la profil militar: 80% probă scrisă + 20% medie

Clase bilingve: examen sau echivalare cu nota 10

Elevii care aleg clase bilingve trebuie să susțină:

  • probă scrisă (70 puncte)
  • probă orală (30 puncte)

 Important:

  • elevii cu certificate internaționale sau premii la olimpiade primesc nota 10 direct
  • nivelul minim acceptat: A2

 Actele necesare pentru înscriere

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  • cerere de înscriere
  • certificat de naștere
  • adeverință cu notele de la Evaluarea Națională
  • foaia matricolă
  • fișă medicală

Locuri speciale pentru elevi vulnerabili

Există etape separate pentru:

  • elevii de etnie romă
  • elevii cu cerințe educaționale speciale (CES)

Repartizarea acestora are loc pe 16 iulie 2026, înainte de etapa generală.

Avertismentul oficial pentru elevi și părinți

Ghidul insistă pe un lucru esențial:

Ordinea opțiunilor este decisivă.
Elevul intră la prima opțiune disponibilă, nu la cea unde „are medie sigură”.

În plus:

  • completarea unui număr mic de opțiuni crește riscul nerepartizării
  • mediile din anii trecuți sunt doar orientative

Mesajul inspectoratului

Profesorii le recomandă elevilor să-și aleagă traseul educațional în funcție de:

  • aptitudini
  • interese
  • cerințele pieței muncii

