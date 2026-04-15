Aeronave F-16 românești au interceptat un avion al Rusiei care zbura în spaţiul aerian internaţional al Ţărilor Baltice

MApN anunță miercuri faptul că „aeronavele F-16 din detaşamentul Carpathian Vipers au interceptat o aeronavă IL-20 COOT A aparţinând Federaţiei Ruse care zbura în spaţiul aerian internaţional al Ţărilor Baltice fără contact radio cu organele de trafic aerian”.

Avioanele F-16 românești „au identificat şi escortat aeronava până la părăsirea zonei”, a mai transmis ministerul.

Această a fost prima misiune a detașamentului dislocat în Lituania, după ce Forțele Aeriene Române au început, de la 1 aprilie, o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO.

Detașamentul „Carpathian Vipers” este alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon și este dislocat în baza aeriană Šiauliai. Detașamentul va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026, potrivit MApN.

„Avioanele de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române asigură permanent avertizarea timpurie și intervenția pentru clarificarea situației aeriene, aplicând măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al Țărilor Baltice”, se mai arată în comunicatul ministerului.