Alertă MAE: Grevă națională în Franța de miercuri afectează transportul

Potrivit MAE, „sindicatele din transporturile publice în comun (La Base), cele feroviare (SUD-Rail, CGT Cheminots) și aeriene (SUD-Aérien, CGT Air France), din învățământ (SUD-Education), servicii publice (CGT de la Fonction publique), sănătate (SUD Santé Sociaux), comerț (CGT Commerce et Services) și sectoarele industriale (SUD Industrie) din Franța au lansat un apel la grevă generală națională în data de miercuri, 10 septembrie 2025”.

Pentru a se informa în timp real, autoritățile recomandă românilor să folosească aplicația SNCF Connect pentru traficul feroviar, iar „cu una până la două zile înainte, previziunile de trafic pentru diferite linii de tren (TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și linii internaționale) pot fi vizualizate pe site-ul SNCF”.

În cazul transportului în comun din Paris, „aplicația Bonjour RATP urmărește perturbările în timp real și sugerează rute alternative”, informațiile fiind disponibile și pe site-ul oficial.

Pentru călătoriile aeriene, MAE îndeamnă cetățenii să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle și Orly).

În caz de necesitate, cetățenii români pot contacta Consulatul General al României la Paris.