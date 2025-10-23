Directorul Termocentrale Constanța s-a sinucis

Polițiștii constănțeni au fost sesizați, joi, în jurul orei 16.10, prin apel la 112, de o femeie, care a anunțat că soțul său este decedat.

„Din primele cercetări, s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuința sa din municipiul Constanța. Trupul neînsuflețit nu prezenta urme vizibile de violență, fiind transportat la morgă, în vederea efecutării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, transmite Poliția Constanța.

Potrivit ziuaconstanta.ro, bărbatul este Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța.

A fost întocmit un dosar penal în acest caz.