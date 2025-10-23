Prima pagină » Social » Directorul Termocentrale Constanța s-a sinucis

Directorul Termocentrale Constanța s-a sinucis

Directorul Termocentrale Constanța, Daniel Popa, s-a sinucis, joi, trupul său fiind găsit în casă de soția sa.
Directorul Termocentrale Constanța s-a sinucis
Sursa foto: Mihai Pop/GMN via Mediafax Foto
Laura Buciu
23 oct. 2025, 23:10, Social

Polițiștii constănțeni au fost sesizați, joi, în jurul orei 16.10, prin apel la 112, de o femeie, care a anunțat că soțul său este decedat.

„Din primele cercetări, s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuința sa din municipiul Constanța. Trupul neînsuflețit nu prezenta urme vizibile de violență, fiind transportat la morgă, în vederea efecutării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului”, transmite Poliția Constanța.

Potrivit ziuaconstanta.ro, bărbatul este Daniel Popa, directorul Termocentrale Constanța.

A fost întocmit un dosar penal în acest caz.