Grevă generală în Franţa pe 2 octombrie. Perturbări majore la transporturi, în sănătate şi educaţie / Ce transmite MAE

Greva va afecta sectoarele transporturilor urbane şi interurbane, transportul feroviar şi aerian, învăţământul, serviciile publice şi sănătatea. Sunt preconizate perturbări importante ale traficului în Paris şi în alte oraşe din Franţa, unde sunt anunţate şi demonstraţii.

Pentru informaţii despre traficul feroviar în timp real, cetăţenii pot consulta aplicaţia SNCF Connect sau site-ul SNCF, unde sunt disponibile previziuni pentru diferite linii de tren: TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien şi linii internaţionale.

Pentru transportul în comun din Paris şi regiunea pariziană (RATP), aplicaţia Bonjour RATP urmăreşte perturbările în timp real şi sugerează rute alternative. Informaţiile sunt disponibile şi pe site-ul oficial https://www.ratp.fr/infos-trafic.

Cetăţenii care au planificate călătorii aeriene sunt sfătuiţi să verifice eventualele modificări în orarul de zbor pe site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly): https://www.parisaeroport.fr/passagers/les-vols şi pe site-urile aeroporturilor de destinaţie sau plecare.