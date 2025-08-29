Ambasada Bangladesh reacționează după atacul asupra curierului din București: Mulțumiri pentru intervenția polițistului aflat în afara serviciului

Ambasada statului Bangladesh a transmis vineri un mesaj oficial după ce un tânăr român a agresat pe stradă un livrator de mâncare în București, la scurt timp după declarațiile cu caracter xenofob venite din partea liderilor AUR.

Reprezentanții ambasadei au mulțumit polițistului care l-a reținut pe atacator, dar și președintelui Nicușor Dan pentru faptul că a condamnat public incidentul.

În comentariile apărute la postarea ambasadei, un alt muncitor din Bangladesh a afirmat că și el a trecut printr-un atac asemănător în România.

Agresorul a fost plasat în arest preventiv. Numele reprezentantului AUR care a generat scandal prin îndemnul la mesaje xenofobe este Dan Tănasă.