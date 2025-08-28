Polițistul Andrei Jianu: „Am văzut cum l-a lovit cu pumnul în zona feței”, victima era foarte speriată

Pe 26 august, în București, un livrator din Bangladesh a fost victima unei agresiuni brutale, marcată de elemente xenofobe, în zona Colentina. Din fericire, un polițist aflat în timpul liber a intervenit prompt, reușind să imobilizeze atacatorul până la sosirea colegilor săi. Ulterior, agresorul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Andrei Jianu: „Am avut norocul să mă aflu acolo”

Agentul Jianu Andrei, care se afla în drum spre casă pe trotinetă, a fost martorul direct al atacului. „L-am văzut cum îl lovea în plină figură cu pumnii și picioarele. Am intervenit pe loc. Când m-a văzut, a încercat să fugă, dar l-am urmărit și l-am prins. Colegii mei au venit imediat și l-au încătușat”, a povestit polițistul, subliniind că victima părea extrem de speriată.

Agresorul și-a prezentat scuze, invocând că nu se aștepta să fie surprins, însă acest lucru nu l-a scutit de consecințele legale. De asemenea, agentul a reafirmat faptul ca agresorul a cerut să vorbească cu mama sa. Aceasta a venit ulterior la secție însă nu a avut nicio reacție.

Jianu a povestit că nu se află la primul său caz de intervenție rapidă similară, în urmă cu doi ani efectuând o procedura similară, în ajutorul colegilor săi de la secție..

Creșterea xenofobiei în societatea românească

Acest incident a reaprins dezbaterea publică privind violența motivată de xenofobie la adresa migranților din România. În ultimii ani, țara a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de lucrători străini, în special din Asia, aceștia ocupând posturi în domenii cu deficit de personal, precum livrările și construcțiile. Autoritățile subliniază că astfel de acte nu sunt doar fapte de violență, ci pot fi încadrate ca infracțiuni motivate de ură, România având, ca stat membru UE, obligația de a proteja străinii aflați legal pe teritoriul său. Organizațiile pentru drepturile omului militează pentru pedepse exemplare și campanii de conștientizare publică pentru a combate escaladarea xenofobiei.