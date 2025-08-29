Andrei Jianu, polițistul care a intervenit în atacul rasist din Capitală asupra unui livrator străin, a fost premiat cu salariu de merit

Potrivit surselor citate, din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne, polițistul Andrei Jianu a primit majorare salarială, așa cum primesc toți cei care se remarcă în activitățile derulate. Majorare salarială au primit și jandarmii care au intervenit pentru imobilizarea bărbatului care a agresat femei, în tramvaiul 32.

Agentul de poliție Andrei Jianu va primi salariu de merit timp de șase luni. Suma pe care o va primi în plus reprezintă 50% din salariul de bază, au precizat sursele citate, pentru Mediafax.

Andrei Jianu a intervenit în seara zilei de 26 august, când pleca de la muncă, în momentul în care un livrator din Bangladesh era lovit de un tânăr, care îi spunea că este ”invadator” și îi cerea să plece la el acasă, în timp ce filma cu telefonul mobil.

Bărbatul agresat a cerut oamenilor care au văzut ce s-a întâmplat să cheme polițiștii, moment în care Andrei Jianu l-a somat pe agresor să stea pe loc.

Livratorul i-a cerut lui Andrei Jianu, în limba engleză, să cheme poliția, iar acesta i-a răspuns: ”I am the police”. După ce l-a imobilizat pe agresor, în sprijinul lui au venit colegi polițiști de la Secția 7.

Imaginile care surprind atacul rasist și intervenția rapidă a lui Andrei Jianu au devenit publice și s-au viralizat rapid.

Andrei Jianu a povestit joi, într-o declarație dată în fața Secției 7 de Poliție, ce s-a întâmplat în 26 august, când a intervenit după atacul rasist asupra livratorului. Acesta a spus că era în drum spre casă, pe trotinetă, când a fost martorul direct al atacului.

„L-am văzut cum îl lovea în plină figură cu pumnii și picioarele. Am intervenit pe loc. Când m-a văzut, a încercat să fugă, dar l-am urmărit și l-am prins. Colegii mei au venit imediat și l-au încătușat”, a povestit polițistul, subliniind că victima părea extrem de speriată.

Agresorul și-a prezentat scuze, invocând că nu se aștepta să fie surprins, însă acest lucru nu l-a scutit de consecințele legale. De asemenea, agentul a reafirmat faptul că agresorul a cerut să vorbească cu mama sa. Aceasta a venit ulterior la secția de poliție, însă nu a avut nicio reacție.

Jianu a povestit că nu se află la primul său caz de intervenție rapidă, în urmă cu doi ani efectuând o procedura similară, în ajutorul colegilor săi de la secție.

Agresorul livratorului a fost inițial reținut, apoi a primit de la instanță mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.