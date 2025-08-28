Dan Tănasă (AUR): Violența stradală din București nu are nevoie de postările mele ca să existe

Deputatul AUR Dan Tănasă, autorul mesajului prin care românii sunt îndemnați să refuze comenzile livrate de angajați străini, susține că nu el ar fi la originea incidentului în care un livrator din Asia a fost lovit de un individ pe stradă, în București.
Deputatul AUR Dan Tănasă îi acuză pe cei care fac legătura între postarea sa și incidentul rasist și xenofob din Capitală.
Pe 19 august Dan Tănasă a postat pe Facebook: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”.
Un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce marți ar fi lovit cu pumnul un livrator din Asia, aflat pe scuter. Agresorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.