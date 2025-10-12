Discurs cu greutate la Oradea: Bolojan acuză lașitatea și hoția din interiorul României

Premierul Ilie Bolojan a participat duminică la Ziua oraşului Oradea, oraş pe care l-a condus în calitate de primar. El le-a mulţumit orădenilor pentru încrederea pe care i-au acordat-o. De asemenea, premierul a spus că „greşelile noastre: laşitatea, deciziile greşite, hoţia”, ne-au adus dificultăţi.

„Am fost onorat să particip astăzi la Ziua oraşului Oradea. Dacă am ajuns prim-ministru, este în primul rând datorită Oradei şi oamenilor ei. Vă mulţumesc pentru încredere şi pentru tot ce aţi făcut în aceşti ani. Schimbarea oraşului este, înainte de toate, meritul orădenilor. Vă respect”, a transmis prim-ministrul Ilie Bolojan după eveniment, într-o postare pe Facebook.

După ce a evocat momente istorice din cele două războaie mondiale, premierul Bolojan a revenit în prezent şi a afirmat că adevăraţii duşmani sunt adesea din interior.

„Ziua de azi este şi una de reflecţie. Nu doar forţe externe ne-au adus dificultăţi, ci şi greşelile noastre: laşitatea, deciziile greşite, hoţia. Adevăraţii duşmani au fost şi sunt adesea în interior. Nu mă îngrijorează ce nu depinde de noi, ci ceea ce depinde şi nu facem: lipsa de responsabilitate, tolerarea incompetenţei, lipsa de respect faţă de români. Nu ni se mai cere să ne riscăm viaţa, ci să ne facem datoria acolo unde suntem”, a transmis premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că, atunci când nu va mai fi în funcţia de premier, vrea să rămână un cetăţean care se poate uita cu demnitate în ochii oamenilor, ştiind că a făcut ce trebuie, nu doar ce dă bine.