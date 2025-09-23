Festival de 2,5 milioane de lei la Oradea, în timp ce premierul Ilie Bolojan cere românilor să strângă cureaua

Oradea se pregătește pentru FestiFall 2025, eveniment care va aduce, timp de trei zile, între 10 și 12 octombrie, concerte și activități culturale în orașul administrat în trecut de Ilie Bolojan. Municipalitatea orădeană nu se uită la bani când vine vorba de bunăstarea cetățenilor săi, dacă este să analizăm nota de plată, relatează Gândul.

Printre artiștii care vor urca pe scena principală din Piața Unirii se numără Hooverphonic, Delia, Carla’s Dreams, Rareș și Corul Național de Cameră Madrigal. Evenimentul va fi completat de show-uri de video mapping, concerte simfonice și demonstrații de dans.

Activitățile se vor desfășura în Piața Unirii, Piața Ferdinand, lunca Crișului Repede și Piațeta Independenței, a anunțat Alexandru Chira, directorul general APTOR – Visit Oradea.

Oradea Heritage va organiza tururi gratuite pentru Palatul Vulturul Negru și pentru Oradea interbelică, iar pe 12 octombrie muzeele orașului vor fi deschise gratuit. Tot atunci, vor avea loc și ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Orașului și comemorării martirilor din 1944.

Nota de plată: 2,5 milioane de lei

Potrivit unui document intern, Primăria Oradea a alocat suma de 1,92 milioane + 600.000 lei din resursele Oradea Fest. Așadar, un total impresionant de 2,5 milioane lei (aproximativ 600.000 de euro) pentru acest eveniment, scrie Gândul.

Cheltuiala generoasă a municipalității vine în timp ce premierul Ilie Bolojan, fost primar al municipiului Oradea, promovează la nivel național măsuri de austeritate și reduceri bugetare, cerând populației și autorităților locale să „strângă cureaua”.