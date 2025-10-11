Ce părere are Ludovic Orban despre Ilie Bolojan. „Nu-i prea place clientelismul politic”

Preşedintele PNL, deţinând poziţia de premier, comunică mai puţin în calitate de preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi comunică în calitate de premier. Şi eu zic că această atitudine, a premierului Bolojan, este una corectă. Pentru că nu încearcă să aducă avantaje politice pentru Partidul Naţional Liberal din faptul că deţine funcţia de premier. De altfel, el nu aduce nici alte avantaje pe care probabil unii le-ar aştepta din interiorul PNL, pentru că este un om echilibrat, un om care nu prea-i place clientelismul politic şi nu a manifestat, să spun, un subiectivism în ceea ce priveşte dobândirea de anumite poziţii”, a spus Orban, la Digi24.

Consilierul prezidenţial a precizat că Ilie Bolojan ar putea răspunde la fiecare atac politic pe care membrii altor partide o fac asupra sa

„În mod evident şi din alte partide nu există niciun fel de interes de a susţine public poziţiile domnului Bolojan care fie adevărat. Sigur că nu e bine atunci când apar declaraţii din partea unor lideri secundar din alte partide politice care îl atacă pe Ilie Bolojan să se escaladeze conflictul. Pe de altă parte trebuie restituit adevărul, iar Ilie Bolojan poate de fiecare dată când este atacat de X-Y-Z, Fifor, Ghinea care spune că-i şantajat Bolojan, Bolojan poate să răspunde chiar la fiecare năzdrăvânie pe care o spune orice actor secundar din alte formaţiuni politice şi aici cumva trebuie o comunicare oficială”.

Orban a mai spus că premierul este un omul care poate implementa chiar şi măsurile grele

Ilie Bolojan este un om foarte hotărât, care chiar dacă întâmpină o poziţie, el va lua acele măsuri, chiar dacă acele măsuri, multe dintre ele, care el crede că sunt necesare, întâmpină o poziţie foarte puternică. Preşedintele l-a desemnat ca şi premier, preşedintele a intervenit deja în situaţii, tocmai pentru a arăta sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, şi mai ales pentru măsurile necesare care trebuie luate şi pe care Bolojan este dispus să le implementeze”.