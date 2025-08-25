Ambulanță, implicată într-un accident în Timișoara. O asistentă, dar și un bebeluș de o lună, printre răniți

Potrivit ISU Timiș, accidentul în care au fost implicate o ambulanță SAJ și un autoturism a avut loc pe B-dul Michelangelo din Timișoara. La fața locului s-a deplasat o autospecială de descarcerare cu trei pompieri.

În urma impactului, o femeie aflată în autoturism a suferit un traumatism cranio-cerebral din autoturism, iar asistenta medicală din ambulanță acuză dureri cervicale.

În ambulanță se afla și un bebeluș de o lună

Potrivit polițiștilor IPJ Timiș, în autospecială se mai afla un băiețel de o lună, care a fost și el dus la spital.

„În urma impactului, conducătoarea auto, asistenta din autospecială și un băiețel de o lună, care se află în autospecială, au fost răniți și transportați la spital”.

Femeia care conducea mașina nu a acordat prioritate ambulanței.

Femeia s-a ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.