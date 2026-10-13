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Amendă de 10.000 de lei pentru că a intrat cu mașina pe o plajă din Cap Aurora

Un șofer care a intrat cu mașina pe o plajă din Cap Aurora a fost amendat cu 10.000 de lei.
Amendă de 10.000 de lei pentru că a intrat cu mașina pe o plajă din Cap Aurora
sursa foto: Litoral Sud Online /FB
Petru Mazilu
13 oct. 2026, 09:19, Social
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Imaginile cu mașina aflată pe plajă au fost publicate pe rețelele de socializare. Acestea au fost analizate și de polițiștii constănțeni.

Anchetatorii au reușit să-l identifice pe șofer. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani care a intrat cu mașina pe o plajă din localitatea Cap Aurora.

„Urmare a apariției în spațiul public a unor imagini cu un autoturism ce s-ar fi aflat pe un sector de plajă din localitatea Cap Aurora, vă comunicăm faptul că, în cursul zilei de ieri, 12 octombrie, polițiști din cadrul Secție 1 Poliție Neptun au identificat un tânăr, de 21 de ani, care, la data de 10 octombrie a.c., a condus un autoturism pe o plajă din localitatea Cap Aurora”, a transmis IPJ Constanța.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă de 10.000 de lei.

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