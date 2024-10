Anatomia mitei în formă continuată. 41 de chipuri pe scaunul de pe care „se dă – ca să se ia”. DNA suspectează că Nelu Tătaru ar fi luat mită chiar şi în timpul şedinţei Parlamentului

Ianuarie 2023: Cum a început totul. Primele sesizări, primele plângeri, primele mărturii, primii investigatori sub acoperire, prima dezvăluire a modului de operare

În ianuarie anul trecut (2023), procurorii DNA Iaşi au aflat că în biroul lui Nelu Tătaru s-ar lua mită. Bănuiau că în general este vorba de bani, de sume mici, dar auziseră că se primesc şi alte foloase pentru ca Nelu Tătaru – deputat PNL, fost ministru al Sănătăţii, preşedinte al PNL Vaslui şi medic specialist în Blocul Operator al Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi - să-şi îndeplinească, de fapt, atribuţiile de serviciu.

Ar fi fost vorba de intervenţii chirurgicale dar nişte sume s-ar fi perceput inclusiv pentru acordarea de concedii medicale care n-ar fi trebuit date.

Procurorii din DNA Iaşi au aflat că astfel de fapte s-ar fi petrecut şi cu un an în urmă, în 2022.

Ca atare, din 31 ianuarie 2023 s-au sesizat din oficiu pentru potenţiale fapte de luare de mită în Spitalului Municipal „Dimitrie Castroian” din Huşi.

În mai 2023, procurorii DNA Iaşi extind ancheta şi pe fapte de dare de mită iar în septembrie 2023 aceiaşi procurori îşi mai extind încă o dată ancheta şi pe o presupusă faptă de abuz în serviciu comisă de Nelu Tătaru în legătură cu emiterea unui concediu medical. La acea vreme, un alt medic anestezist din spital – era şi el vizat de o presupusă faptă de luare de mită.

Însă din mai 2023, procurorii DNA Iaşi încep să folosească investigatori sub acoperire în spitalul din Huşi pentru a strânge date şi a vedea ce se întâmplă acolo cu adevărat.

În iunie 2023, procurorii obţin şi primele mărturii.

O doamnă spune că i-a dat 100 de lei medicului Tătaru pentru o operaţie care tocmai avusese loc.

O altă doamnă al cărui soţ fusese operat de Nelu Tătaru spune investigatorului sub acoperire că i-ar fi dat fostului ministru 300 de lei. Femeia povesteşte atunci şi presupusul mod de operare al lui Tătaru: nu cere bani de la prima întâlnire, ci ulterior, după stabilirea gradului de complexitate al intervenţiei. Femeia mărturiseşte că i-ar mai fi dat mai demult nişte bani lui Nelu Tătaru: 200 de lei când socrul ei s-a operat la picior.

2024: Alte mărturii la DNA Iaşi, 2 investigatori sub acoperire, 5 luni de supraveghere autorizată de Curtea Supremă de Justiţie

În februarie 2024, o altă persoană se duce la DNA Iaşi şi spune că mai multe cadre medicale din Spitalul Municipal din Huşi ar lua mită. Persoana îl indică procurorilor din nou pe fostul ministru, Nelu Tătaru, dar şi pe alte 2 persoane din spital. Persoana povesteşte la DNA că - în general - mita ar varia între 300 şi 200 de lei pe pacient, în funcţie de natura afecţiunii, iar sumele s-ar împărţi între medici, chirurgului revenindu-i o sumă mai mare.

În martie şi octombrie 2024, procurorii DNA Iaşi tot extind cauza, pe noi presupuse fapte comise de dare şi luare de mită care tot apăreau.

În martie şi iunie 2024, procurorii DNA Iaşi autorizează alţi 2 investigatori sub acoperire specializaţi de la DGA să intre în Spitalul Municipal din Huşi, fiind emise şi mandate de supraveghere tehnică în acest caz.

Judecătorii Curţii Supreme de Justiţie autorizează măsuri de supraveghere tehnică în Spitalul Municipal din Huşi în care lucra Nelu Tătaru – din martie 2024 până în august 2024. Practic, Nelu Tătaru şi toţi oamenii care i-au intrat în birou sunt filmaţi şi înregistraţi audio şi video – timp de 5 luni.

5 luni de filmări, 57 de presupuse fapte, 41 de persoane

Din exploatarea înregistrărilor (audio, video, foto) din mandatele de supraveghere tehnică autorizate de Curtea Supremă de Justiţie timp de 5 luni, pe camerele procurorilor din biroul lui Nelu Tătaru din Spitalul Municipal din Huşi – procurorii numără 57 de presupuse fapte de luare de mită.

Din capturile prezentate de procurori, se observă că oamenii iau loc pe scaunul din faţa biroului fostului ministru al Sănătăţii şi par că îşi spun problemele, necazurile. Pe multe imagini capturate se vede că aceştia se uită în jos şi uneori caută/ scot ceva.

Unora li se întrevede portofelul, în alte cazuri se observă când se scot bancnote din portmonee, în alte situaţii se văd plicuri, inclusiv cu bancnote extrase, din genţi, poşete, oameni în picioare cu diverse sume în mână. O anatomie tristă. Şi-un pelerinaj continuu pe acelaşi scaun.

Zeci de oameni în vârstă, o doamnă cu baticul pe cap, femei mai tinere, fete, şi domni, bărbaţi de toate vârstele. Pe chipurile lor – parcă se şi citesc necazurile. Sumele par mici, dar de căutat – se căutau mulţi.

Din cele 57 de cazuri descrise sec de procurorii DNA Iaşi, multe însoţite de imagini/ capturi, pot fi descrise câteva:

Mai 2024. 300 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la primul investigator sub acoperire al DNA pentru un consult, programare pentru o intervenţie chirurgicală şi o reţetă.

300 de lei ar fi primit Nelu Tătaru pentru un consult, programare pentru o intervenţie chirurgicală şi o reţetă. Iunie 2024. 300 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la al doilea investigator sub acoperire al DNA pentru alt consult, programare pentru o intervenţie chirurgicală şi altă reţetă medicală.

Aprilie 2024 . 500 de lei, bunuri alimentare, ar fi primit Nelu Tătaru de la doamna O.M. Pentru o intervenţie chirurgicală pentru O.S..

. 500 de lei, bunuri alimentare, ar fi primit Nelu Tătaru de la doamna O.M. Pentru o intervenţie chirurgicală pentru O.S.. Aprilie 2024 . O sumă de bani „ de-o friptură ” ar fi primit Nelu Tătaru de la C.I.C.. Pentru un consult medical al fiului său.

. O sumă de bani „ ” ar fi primit Nelu Tătaru de la C.I.C.. Pentru un consult medical al fiului său. Aprilie 2024 . 150 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la D.R.A, după ce ar fi fost operat pe pacient.

. 150 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la D.R.A, după ce ar fi fost operat pe pacient. Aprilie 2024 . 50 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la C.C.M (pacient) – în schimbul eliberării unei reţete medicale.

. 50 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la C.C.M (pacient) – în schimbul eliberării unei reţete medicale. Aprilie 2024 . 200 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la D.R. (pacient) pentru o reţetă medicală.

. 200 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la D.R. (pacient) pentru o reţetă medicală. Aprilie 2024. 200 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la P.G. (pacient) pentru un consult medical şi o reţetă.

200 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la P.G. (pacient) pentru un consult medical şi o reţetă. Aprilie 2024. 100 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la A.D.P. (aparţinător) pentru o reţetă medicală pentru mama acestuia.

100 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la A.D.P. (aparţinător) pentru o reţetă medicală pentru mama acestuia. Aprilie 2024. O altă sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la C.V. (aparţinător) după intervenţie chirurgicală pe care a suferit-o tatăl acesteia.

O altă sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la C.V. (aparţinător) după intervenţie chirurgicală pe care a suferit-o tatăl acesteia. Aprilie 2024. 100 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la F.J. (aparţinător) pentru un consult medical şi o reţetă pentru fiul său.

100 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la F.J. (aparţinător) pentru un consult medical şi o reţetă pentru fiul său. Aprilie 2024. Bunuri alimentare – „ ouă şi o pasăre ” - ar fi primit Nelu Tătaru de la un aparţinător după o intervenţie chirurgicală pe care a făcut-o soţiei aparţinătorului. Domnul este surprins de cadru când se întoarce şi pare că scoate/caută ceva.

Bunuri alimentare – „ ” - ar fi primit Nelu Tătaru de la un aparţinător după o intervenţie chirurgicală pe care a făcut-o soţiei aparţinătorului. Domnul este surprins de cadru când se întoarce şi pare că scoate/caută ceva. Mai 2024 şi Iunie 2024. 200 de lei şi încă o sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la T.N.S. (pacient) pentru un consult şi o reţetă.

200 de lei şi încă o sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la T.N.S. (pacient) pentru un consult şi o reţetă. Mai 2024. O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la G.L.L, o doamnă care dorea să fie consultată şi internată fiica sa.

O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la G.L.L, o doamnă care dorea să fie consultată şi internată fiica sa. Mai 2024. O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la T.N. (pacient) pentru un consult medical după o operaţie şi eliberarea unei reţete.

O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la T.N. (pacient) pentru un consult medical după o operaţie şi eliberarea unei reţete. Mai 2024. 200 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la un alt pacient pentru un consult medical şi eliberare de reţetă.

200 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la un alt pacient pentru un consult medical şi eliberare de reţetă. Mai 2024 . 200 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la G.D. (pacient) pentru un consult medical şi o reţetă.

. 200 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la G.D. (pacient) pentru un consult medical şi o reţetă. Mai 2024. O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la V.G. (aparţinător) pentru o intervenţie chirurgicală ulterioară pentru soţul său.

O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la V.G. (aparţinător) pentru o intervenţie chirurgicală ulterioară pentru soţul său. Mai 2024. O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la C.M.(aparţinător) pentru un control medical şi o reţetă pentru fiul său.

O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la C.M.(aparţinător) pentru un control medical şi o reţetă pentru fiul său. Mai 2024. O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la R.N. (pacient) pentru un control medical şi internarea în cadrul spitalului.

O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la R.N. (pacient) pentru un control medical şi internarea în cadrul spitalului. Mai 2024 . O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la P.T.C. (aparţinător) pentru un consult şi internarea mamei sale în spital.

. O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la P.T.C. (aparţinător) pentru un consult şi internarea mamei sale în spital. Iunie 2024. 100 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la C.M. (pacient) pentru un consult medical şi o reţetă.

100 de lei ar fi primit Nelu Tătaru de la C.M. (pacient) pentru un consult medical şi o reţetă. Iunie 2024. O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la C.I.R. (aparţinător) pentru un consult medical pentru soţul acesteia.

O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la C.I.R. (aparţinător) pentru un consult medical pentru soţul acesteia. Iulie 2024. O sticlă de vodcă şi o sticlă de şampanie ar fi primit Nelu Tătaru de la o pacientă pentru un consult după o operaţie.

ar fi primit Nelu Tătaru de la o pacientă pentru un consult după o operaţie. 12 Iulie 2024. O sumă de bani ar fi primit Nelu Tătaru de la A.C.(pacient) pentru internare şi o operaţie ulterioară.

41 de chipuri aşezate pe un scaun.

În faţa privirii oamenilor – fostul ministru al Sănătăţii din România din perioada pandemiei, acum chirurg. În spatele lor, dar în faţa ochilor ministrului – multe icoane aşezate aproape impozant pe rafturile unei modeste biblioteci.

Când făceau supravegherile avizate de judecătorii Curţii Supreme, procurorii nu au putut să identifice imediat pe camera montată în biroul lui Tătaru – nici toate sumele de bani remise, nici toate persoanele.

Motivul – destul de simplu. Unii oameni nu se identificau atunci când intrau în birou, alţii nu spuneau exact câţi bani lăsau pe biroul fostului ministru.

Din 5 luni de supravegheri continue, procurorii DNA Iaşi susţin că în dosar au introdus doar situaţiile în care „sumele de bani au fost surprinse nemijlocit”, nu şi sugestiile de remiteri.

În plus, procurorii DNA Iaşi s-au mai ferit de ceva. Bănuiau că Nelu Tătaru ar fi deţinut propria cameră de supraveghere în birou. Ca atare, camerele DNA au fost montate cu grijă, astfel încât să nu poată fi descoperite de o altă eventuală cameră a fostului ministru.

DNA: Nu cere, dar ia

Procurorii sunt de acord cu Nelu Tătaru: ei spun că fostul ministru „nu pretinde expres sume de bani sau alte bunuri în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de medic”. Dar tot ei afirmă că „primeşte sume de bani şi bunuri de la pacienţi şi aparţinători şi nu respinge actele”. În unele situaţii, susţin procurorii DNA Iaşi, Nelu Tătaru spune: „Stai liniştit/ă”, „Calm, calm”, „Nu trebuie”.

Însă în urma analizării modului de operare, după o bună bucată de timp cât a fost supravegheat, „a rezultat că aceste expresii sunt folosite doar pentru a crea o aparenţă de corectitudine, nefiind însoţite de gesturi concrete de respingere a sumelor de bani”.

Ritual matinal: „Nelu Tătaru număra banii din dulap”

În plus, din timpul supravegherii lui Nelu Tătaru – procurorii ar mai fi descoperit ceva: după plecarea oamenilor din biroul său, Nelu Tătaru ia banii de pe birou, îi pune în buzunarul halatului sau, „de cele mai multe ori în dulapul din biroul său, de lângă uşa de acces în cabinet”.

Tot din supravegheri, procurorilor le-ar mai fi rezultat ceva: „numeroase situaţii din care rezultă că, încă de dimineaţă, imediat după ce ajunge în cabinet, medicul Nelu Tătaru deschide dulapul aflat imediat lângă uşa de intrare în cabinet şi numără sumele de bani aflate în dulap, sume care provin de la pacienţi/ aparţinători”.

Procurorii DNA Iaşi mai susţin şi că Nelu Tătaru ar primi sume de bani „de la orice persoană, indiferent de categoria socială şi vârstă”. Procurorii exemplifică această afirmaţie cu vârsta persoanelor: 80 sau 90 de ani.

„Înainte de operaţie!”/ „După operaţie!”/ „Pentru consultaţie, 100 de lei”

În dosarul DNA Iaşi sunt şi câteva conversaţii surprinse în spital de către investigatorii sub acoperire ai DNA.

Pacient: „Nu....Eu i-am dat 200 de lei. De ce să...? Nu mi-o cerut cardul de sănătate”

(....)

Investigator 1: „Da. Şi la el...? Ai dat ceva? Ai rezolvat cumva cu el?”

Pacient: „Înainte de operaţie”

Investigator 1: „Înainte! Nu după!”

Pacient: „Da! Am dat înainte de operaţie”

Investigator 1: „Mult, puţin?”

Pacient: „Hmmm...Sunt patru”

Investigator 1: „Patru sute de euro?”

Pacient: „Lei! Nu...”

(....)

Investigator 1: „Şi la anestezist? Ai dat şi la anestezist ceva?”

Pacient: „Nu vrea”

Investigator 2: „Şi acuma, cât?”

Alt pacient: „A, acuma pentru consultaţie?”

Investigator 2: „Cam cât?”

Alt pacient: „Pentru consultaţie, 100 de lei”

Investigator 2: „Atât?”

Alt pacient: „100 – 150...Da!”

Investigator 2: ”Da?”

Alt pacient: „Da, până în 200, aşa...”

Alt pacient: „Pentru că pentru prima dată şi aşa îi daţi 200 şi vă faceţi intrarea”

Investigator 2: „Îi suficient atât?”

Alt pacient: „Da, da! E cel mai bine aşa...”

Alt pacient: „După operaţie discutaţi...El trebuie să facă”

Investigator 2: „După operaţie?”

Alt pacient: „După operaţie, dacă vă operează. Normal că atunci merge...Trebuie să-i daţi mai mult”

Alt pacient: „Cum vă...după ce vă....ieşiţi din operaţie...vă simţiţi...vine, vă întreabă cum îi...Atunci...”

Alt pacient: „Şi-o să veţi...o să veniţi la pensat, la repansat...nu ştiu ce...”

DNA: „Nelu Tătaru a primit o sumă de bani cu titlu de mită de la o persoană, în timp ce pe fundal se auzeau dezbaterile din cadrul videoconferinţei Camerei Deputaţilor”

Pentru procurorii DNA Iaşi, care-l supravegheau pe Nelu Tătaru, surpriza a venit pe 25 iunie 2024.

„S-a mai constatat că medicul Nelu Tătaru a primit o sumă de bani cu titlu de mită de la o persoană, în timp ce pe fundal se auzeau dezbaterile din cadrul videoconferinţei Camerei Deputaţilor, existând astfel bănuiala rezonabilă că acesta a primit o sumă de bani de la un pacient pe care l-a consultat şi căruia i-a prescris o reţetă în calitatea sa de medic, în timpul şedinţei de plen a Camerei Deputaţilor din data de 25.06.2024.

Astfel, la ora 15:51:07, în timp ce medicul Nelu Tătaru se află la birou, pe fundal se aude mesajul: „Bine aţi venit la videoconferinţa Camerei Deputaţilor. Microfonul dvs. este oprit. Pentru a putea lua cuvântul apăsaţi tasta diez (#) şi solicitarea dumneavoastră va fi semnalizată conducătorului conferinţei care va activa microfonul. Pentru a retrage solicitarea de a lua cuvântul, apăsaţi tasta steluţă (*)”.

Ulterior acestui mesaj, la diferite intervale de timp, se aud pe fundal discuţii din plenul şedinţei ce se desfăşoară în sistem de videoconferinţă.

Începând cu ora 16:18:30, în biroul medicului Tătaru intră pacientul mai sus menţionat, discuţiile purtate de medic cu acesta suprapunându-se peste aspectele care se discută în sistem de videoconferinţă, acestea din urmă nefiind relevante cauzei penale”, notează procurorii.

DNA: Nelu Tătaru are de 24 de ani contract cu Spitalul din Huşi. Vine la 6.15 dimineaţa. Inclusiv sâmbăta şi duminica

Nelu Tătaru are contract individual de muncă cu Spitalul Municipal Huşi din februarie 2000. În Ianuarie 2021, el a mai încheiat cu spitalul un act adiţional la contractul de muncă. Este angajat ca medic specialist în chirurgie generală. Norma de lucru: 8 ore pe săptămână, în zilele de joi şi vineri, în intervalul 16.00 – 20.00, cu ambulatoriu integrat.

Procurorii DNA Iaşi notează însă că Nelu Tătaru ar fi prezent în Spitalul Municipal din Huşi şi în alte zile ale săptămânii, inclusiv sâmbăta şi duminica, „de cele mai multe ori începând cu ora 6:15 dimineaţa, programându-şi şi pacienţii la primele ore ale zilei”.

Peste 40 de persoane ar fi dat mită în biroul lui Nelu Tătaru. Unele de mai multe ori

În timpul lunilor de supraveghere tehnică, aprobate de Curtea Supremă de Justiţie, mai precis – din 3 aprilie 2024 şi până în 12 iulie 2024 - în total – Nelu Tătaru ar fi primit „cu titlu de mită – sume de bani cuprinse între 100 şi 500 de lei şi bunuri alimentare de la 45 de persoane, susţin procurorii. Ei precizează că de la unele persoane Nelu Tătaru ar fi primit bani de mai multe ori.

„Faptul că medicul Nelu Tătaru nu a solicitat în mod expres remiterea sumelor de bani sau a alor foloase nu diminuează gravitatea fenomenului, ci prin faptul că acesta a acceptat şi primit sumele de bani care i s-au remis şi nu a adoptat o atitudine de respingere fermă a actelor de dare de mită a format în continuare convingerea în rândul pacienţilor că medicul primeşte sume de bani dacă i se oferă.

Elementul material din latura obiectivă a infracţiunii de luare de mită constă nu doar în pretinderea ci şi în primirea sau acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, ca modalităţi alternative de săvârşire a infracţiunii”, concluzionează procurorii.

„Pentru aflarea adevărului în cauză”, procurorii vor să facă şi percheziţii domiciliare şi informatice ca să-şi completeze probatoriul. Dar pentru aceasta au nevoie de ridicarea imunităţii parlamentare a lui Nelu Tătaru.

Nelu Tătaru (52 de ani) din Vaslui/ Huşi este deputat şi fost ministru al Sănătăţii. În România.

Nelu Tătaru: Nu am condiţionat niciodată actul medical”

”Nu am cerut şi nu am condiţionat niciodată actul medical. În condiţiile în care mă ştiţi, am fost ministru al Sănătăţii patru ani, apoi mi-am continuat activitatea de parlamentar. În timpul meu, pentru pacienţii mei, am făcut tot ce trebuie. Sunt nevinovat, mi-am făcut doar meseria de medic. Nu am solicitat şi nu am codiţionat actul medical”, a declarat Nelu Tătaru, joi, după plecarea de la DNA.

Procurorii DNA Iaşi l-au pus sub acuzare pe fostul ministru al Sănătăţii pentru luare de mită în formă continuată. Astăzi, Parlamentul decide dacă-i ridică imunitatea pentru ca procurorii să-şi termine ancheta.