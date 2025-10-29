Anca Faur, soția astronautului Buzz Aldrin, a murit la vârsta de 66 de ani

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a trecut în neființă în noaptea trecută, avându-i alături pe soțul său și pe fiul său, Vlad Ghenciu”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială a lui Buzz Aldrin.

Anca Faur, originară din România, era inginer chimist cu doctorat la Universitatea din Pittsburgh.

„Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi enorm”, a declarat astronautul în vârstă de 95 de ani.

Cei doi s-au cunoscut în decembrie 2017 la un eveniment și au început o relație câteva luni mai târziu, în mai 2018. S-au căsătorit oficial pe 20 ianuarie 2023, chiar de ziua de naștere a lui Aldrin.

Astronautul a descris-o anterior pe Anca Faur, într-un interviu pentru revista People, drept o femeie care are „întregul pachet din Vrăjitorul din Oz – minte, inimă și curaj”.

Edwin „Buzz” Aldrin este unul dintre cei mai cunoscuți astronauți americani și o figură emblematică a explorării spațiale.

În iulie 1969, el a devenit al doilea om care a pășit pe Lună, alături de Neil Armstrong, în cadrul misiunii Apollo 11 a NASA.

După retragerea din activitatea de astronaut, Aldrin a continuat să promoveze cercetarea spațială, implicându-se totodată în activități educaționale și științifice.