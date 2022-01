Angajaţii care au „chiulit” cel mai mult de la muncă între Crăciun şi Revelion

Consultanţa, agricultura, industria producătoare de bunuri, administraţia locală şi comerţul sunt sectoarele în care mai bine de jumătate dintre angajaţii români şi-au luat concediu între Crăciun şi Revelion, arată o analiză a Creasoft.

Astfel, un procent de 88% dintre angajaţii companiilor de consultanţă au făcut ”punte” între Crăciun şi Revelion. În agricultură, 73% dintre angajaţi şi-au luat concediu în ultima săptămână, iar în industria producătoare de bunuri procentul a fost de 64%. În primării şi în administraţia publică, unu din doi funcţionari (51%) şi-a luat, legal, concediu între Crăciun şi Revelion.

„Vârful de activitate în companiile de consultanţă este aprilie-mai, de aceea, în perioada sărbătorilor de iarnă, activitatea din aceste companii este mai redusă şi aşa se explică cererile numeroase de concediu. Dincolo de sectorul bugetar, unde aşa-numitele ”punţi” sunt încurajate şi prin măsuri legislative, şi comportamentul angajaţilor români din privat începe să se modifice. Am observat că angajatorii sunt mai îngăduitori cu angajaţii care îşi iau liber pentru a lipi weekend-urile de sărbătorile legale care cad în timpul săptămânii, de exemplu, iar adesea nu le mai cer oamenilor să îşi sacrifice din zilele de concediu legale pentru aceste mini-vacanţe”, a declarat Adrian Dinu, fondatorul companiei de software.

Anual, angajaţii români au dreptul la 20 de zile de concediu de odihnă, potrivit Codului muncii. De regulă, zilele de concediu de odihnă se efectuează în baza unei programări negociate între angajator şi angajat, iar angajatorul trebuie să se asigure că fiecare angajat reuşeşte să îşi ia, într-un an calendaristic, cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

La polul opus, în topul sectoarelor cu cei mai puţini angajaţi care şi-au luat concediu între sărbătorile de iarnă se află agenţiile de colectare debite şi oficiile de raportare a creditului (unde numai 22% dintre angajaţi şi-au luat concediu în perioada 27-31 decembrie), industria alimentară şi restaurante (23%), industria textilă (35%) şi IT (39%).

„În industriile foarte reglementate, cum sunt cea a serviciilor financiare sau cea a jocurilor de noroc, dar şi în cele cu vârf de activitate în această perioadă – cum sunt industria alimentară sau restaurantele – angajaţii au fost nevoiţi să vină la muncă într-o mai mare măsură decât în alte domenii pentru că, altfel, activitatea companiei ar fi avut de suferit. Angajaţii care lucrează, chiar şi în zilele de sărbători legale, sunt recompensaţi suplimentar de către angajator”, a mai spus Adrian Dinu.

În perioada sărbătorilor de iarnă, zilele libere pentru angajaţi reglementate ca sărbători legale sunt 25 şi 26 decembrie – Crăciunul şi 1 şi 2 ianuarie- Anul Nou.

În ceea ce priveşte angajaţii care au lucrat de la distanţă în această perioadă, cum este sectorul IT (unde unu din doi angajaţi a lucrat între Crăciun şi Revelion), timpul mediu de lucru a fost de cinci ore, în scădere faţă de o perioadă obişnuită, când aceştia lucrau, în medie, câte şase ore pe zi.

Analiza a fost realizată în perioada 27- 31 decembrie 2021 pe un eşantion de 100 de companii-cliente care au între 20 şi 2.000 de angajaţi, din 15 sectoare de activitate.





Despre CREASOFT:

CREASOFT IT este o companie de software înfiinţată în 2017 prin desprinderea de SAS Grup (alarma.ro), firmă cu vechime de 20 de ani specializată în monitorizare flote auto prin GPS.

CREASOFT IT (creasoft.ro) proiectează şi produce atât dispozitive electronice cât şi software de tip SAS (software as a service) şi s-a concentrat pe noi nişe de piaţă: software de pontaj electronic, aplicaţii HR şi soluţii de control acces în imobile, monitorizare de vending machines de la distanţă şi integrarea de plăţi cashless la vendomate, dar şi solutii de inventariere active bazate pe coduri QR .

Acţionarii CREASOFT IT sunt Adrian Dinu şi compania OrangeFresh Universal (operator de vendomate de fresh de portocale în Bucureşti-Ilfov).

Compania a avut o cifră de afaceri de 2,8 milioane de lei în 2020. În 2021, CREASOFT estimează o cifră de afaceri de 4,5 milioane lei cu un profit brut de 1 milion de lei şi are un portofoliu de clienţi de peste 300 de companii.