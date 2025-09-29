ANPIS: Încă 168.606 conturi alimentate pentru plata facturilor de energie din iulie și august

„Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), prin agențiile teritoriale a finalizat verificarea cererilor validate automat prin intermediul aplicației informatice EPIDS și s-au emis primele tichete de energie pentru plata facturilor aferente lunilor iulie și august 2025”, potrivit ANPIS.

ANPIS a virat o nouă tranșă de tichete de energie pentru 168.606 beneficiari, în valoare totală de 16.741.800 lei, sumă ce poate fi folosită pentru plata facturilor de energie electrică din lunile iulie și august 2025.

„În prima etapă, au fost plătite sumele aferente celor 274.541 beneficiari de tichet de energie, în valoare totală de 27.384.900 lei”, conform sursei citate.