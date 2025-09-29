António Costa încearcă să ocolească veto-ul lui Orbán asupra cererii de aderare a Ucrainei la UE. Moldova este asociată cu Kievul în procesul de aderare

Costa a căutat sprijinul capitalelor UE pentru a simplifica procesul de aderare a noilor membri și a ieși din impasul privind aderarea Ucrainei și Moldovei, potrivit a cinci diplomați și oficiali care au vorbit în mod anonim cu POLITICO.

Ofensiva diplomatică este o încercare de a ocoli premierul ungar Viktor Orbán, care a folosit dreptul de veto al țării sale pentru a bloca calea Ucrainei către aderarea la Uniune. Normele existente impun ca toate cele 27 de țări membre ale UE să aprobe fiecare etapă a procesului de aderare.

Moldova, care este, de asemenea, candidată oficială la aderarea la UE, este asociată cu Kievul în procesul de aderare și nu poate avansa atâta timp cât impasul persistă.

Grupuri de negociere

Conform propunerii lui Costa, așa-numitele grupuri de negociere – etape juridice cheie în procesul de aderare – ar putea fi deschise cu acordul unei majorități calificate a țărilor UE.

Închiderea unui grup ar necesita în continuare sprijinul tuturor capitalelor UE, dar standardul mai scăzut pentru deschiderea negocierilor ar permite Ucrainei și Moldovei să înceapă reformele necesare pentru a demonstra progresul către standardele UE în anumite domenii politice. Acestea ar putea avansa în procesul de aderare chiar dacă una sau două țări se opun, potrivit unei persoane familiarizate cu planul.

Potrivit diplomaților, Costa a făcut lobby direct pe lângă liderii UE în timpul unui recent „tur al capitalelor”, în cadrul căruia s-a întâlnit cu mai mulți lideri europeni, precum și în timpul discuțiilor bilaterale purtate în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de săptămâna trecută de la New York.

„Extinderea este o prioritate importantă pentru președintele Consiliului European”, a declarat unul dintre oficiali. „El o consideră cea mai importantă investiție geopolitică pe care o poate face UE. De aceea, el consideră că este important să se continue discuțiile privind modalitățile de a se asigura că eforturile de reformă ale Ucrainei pot fi transpuse în măsuri concrete”.

Marta Kos, comisarul UE pentru extindere, se va deplasa luni în Ucraina, în momentul în care țara finalizează procesul de examinare a legislației necesare pentru a avansa cu candidatura sa.

„Toate grupurile au fost evaluate, într-un timp record. Ucraina și-a îndeplinit obligațiile. Ucraina este pregătită pentru următorul pas. Acum este rândul statelor membre să dea undă verde”, a declarat Kos pentru POLITICO Brussels Playbook. „Nici Ucraina, nici Europa nu își pot permite ca elanul Ucrainei pentru reforme să încetinească. Acum este momentul să accelerăm”.