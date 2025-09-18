Anunț pentru bucureșteni: Termoenergetica începe probele la căldură în blocuri pentru sezonul de iarnă

Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță că începând cu data de 23 septembrie, vor fi efectuate probe de presiune la instalațiile interioare și vor fi încărcate cu apă instalațiile de alimentare cu energie termică.

Potrivit comunicatului de presă emis joi, aceste acțiuni fac parte din pregătirile pentru sezonul rece 2025-2026. Încărcarea cu apă a instalaţiilor se va desfășura etapizat, pentru a asigura un proces

controlat și sigur.

Clienții companiei trebuie să se asigure că lucrările la instalaţiile interioare din imobile vor fi finalizate în timp util, pentru a nu se produce incidente precum inundaţii în apartamente sau în subsolurile blocurilor, care pot apărea odată cu încărcarea acestora.

Totodată, trebuie să se aibă în vedere faptul că debranşarea instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă ale consumatorilor de energie termică dintr-un apartament nu poate fi efectuată în această perioadă.

Termoenergetica București le reamintește asociaţiilor de proprietari că au obligația de a se asigura că instalaţiile interioare proprii de alimentare cu energie termică sunt în stare de funcţionare şi că sunt finalizate lucrările din interiorul imobilelor.

Data exactă la care va începe furnizarea agentului termic pentru încălzire va fi anunţată ulterior.