Anunţurile de job care afişează salariul atrag cu 37% mai mulţi candidaţi

Transparenţa ofertei salariale în anunţul de angajare este un criteriu tot mai important în alegerea jobului, mai ales sub impactul inflaţiei în creştere şi a mobilităţii accelerate a candidaţilor. Selectarea joburilor care afişează salariul devine o tendinţă tot mai clară în căutările candidaţilor români.

Conform datelor din platforma de recrutare BestJobs, anunţurile care menţionează oferta salarială primesc cu 37% mai multe CV-uri. Mai exact, datele arată că peste un sfert din totalul aplicărilor s-au îndreptat către acele anunţuri care menţionează salariul, iar în prezent, 1 din 5 joburi de pe platformă are salariul publicat.

„Faptul că tot mai multe anunţuri afişează salariul este un semn clar că angajatorii au început să răspundă nevoilor candidaţilor, mai ales în acest an când atragerea de talente potrivite s-a dovedit a fi o provocare. Aşa cum am observat şi din răspunsurile angajaţilor la sondajele noastre, salariul este un factor de decizie în aplicarea la un job sau în schimbarea lui, întrucât peste 60% dintre respondenţi declară că şi-ar schimba locul de muncă pentru un salariu mai mare. În plus, afişarea salariului în anunţul de angajare le oferă un avantaj recrutorilor, deoarece atrag mai mulţi candidaţi şi selecţia celor care aplică se face mai eficient”, spune Ana Vişian, Marketing Manager BestJobs.

În luna aprilie, cei mai mulţi dintre candidaţi s-au orientat către Vânzări, cu peste 70.000 de aplicări, Management, cu aproximativ 53.000 de aplicări, Financiar / Contabilitate, cu alte aproape 40.000 de aplicări, Administrativ / Secretariat cu 27.000 de aplicări şi IT / Telecom, cu peste 26.000 de aplicări.

Vânzările sunt în topul ofertelor din toate judeţele ţării, la fel şi Ingineria şi Financiar/ Contabilitate.

Se remarcă totuşi judeţele Braşov şi Arad pentru numeroasele oferte în Inginerie, precum şi Clujul pentru nevoia de informaticieni.

Pe lângă domeniile vedetă, Bucureştiul şi Ilfovul oferă un număr mare de oportunităţi pentru specialiştii în Logistică.

Munca în sistem hibrid îşi conturează şi mai mult prezenţa în ofertă. Astfel, 16% dintre anunţurile de joburi permit împărţirea activităţii între sediu şi biroul de acasă. Şi oferta de joburi remote din partea companiilor s-a menţinut la un nivel crescut, astfel că mai mult de 10% din volumul total al joburilor disponibile menţionează posibilitatea muncii de oriunde. Acestea au atras şi ele peste 15% dintre aplicări şi au reprezentat aproximativ 5% din volumul de căutări înregistrate după cuvinte cheie.

Topul domeniilor cu cele mai multe oferte active de joburi din luna aprilie a fost susţinut de Vânzări, IT / Telecom, Management, Financiar / Contabilitate şi Inginerie.