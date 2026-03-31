Au început înscrierile în clasa pregătitoare. Care sunt criteriile de departajare

Ministerul Educației a anunțat că înscrierile pentru clasa pregătiroare au început marți și se încheie în 6 mai.

Înscrierea se poate face la școala la care părinții doresc să îi trimită pe copii sau online.

„Indiferent de modul în care alegeți să faceți înscrierea, este necesar să mergeți la școală pentru validarea cererii. Vă rugăm să solicitați informații fie direct la școala în care doriți să vă înscrieți copilul, fie la inspectoratul școlar din județul în care vă aflați”, a transmis Ministerul Educației.

Pot fi înscriși în clasa pregătitoare copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2026, inclusiv, dar și cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026, în baza recomandării pentru înscrierea în învățământul primar eliberată de unitățile de învățământ cu nivel preșcolar) sau în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.

Unde pot fi înscriși copiii?

Ministerul anunță că părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie, iar în această situaţie copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere.

Dacă părintele altă școală decât cea de circumscripţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Ce acte sunt necesare?

Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:

Cerere-tip de înscriere;

Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal. Părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;

Copie şi original – certificat de naştere copil;

Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Criterii de departajare

În cazul în care numărul copiilor este mai mare decât al locurilor, se aplică criterii de departajare.

I. Criterii generale:

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

II. Criterii specifice:

Sunt aplicate după aplicarea criteriilor generale şi numai dacă acestea nu asigură departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie.

Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

„Fiecare copil are un loc asigurat în clasa pregătitoare. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor”, transmite Ministerul Educației.