Au început lucrările de stabilizare a terenului prăbușit în zona fostei mine de sare din Coștiui, Maramureș

Președintele Comitetului Județean pentru Siuații de Urgență Maramureș, prefectul Florian-Valeriu Sălăjeanu, a declarat duminică faptul că au început lucrările de stabilizare și de punere în siguranță a terenului afectat de prăbușire în zona fostei mine vechi de sare Ferdinand, din Coștiui.

„Pentru precenirea evoluției fenomenului de instabilitate a zonei experții au propus efectuarea de studii, măsuri și de lucrări tehnice, respectiv la monitorizarea permanentă a terenurilor și a construcțiilor din zonă. În prima fază s-a procedat la curățarea și pregătirea pentru lucrări a perimetrului (îndepărtarea masei vegetale, materialului lemnos, degajarea rocilor instabile și a altor materiale neconsolidate de pe taluzuri și din interiroul conului de surpare, în scopul asigurării stabilității terenului). S-au efectuat lucrări pentru excavarea controlată a materialului existent în zona conului de surpare pentru a preveni infiltrațiile de apă. A fost montat cofrajul din plăci metalice și a fost turnată placa din beton armat ce asigură rezistența la solicitările mecanice și reduce riscul de reactivare a procesului de scufundare”, transmite prefectul de Maramureș.

Au fost realizate demersurile necesare pentru transportul materialului principal folosit la umplerea conului de surpare (argilă cu un coeficient ridicat de impermeabilitate), iar ulterior s-a efectuat umplerea/rambleierea acestuia. Lucrarea permite un control riguros al densității, protejează placa de beton împotriva solicitărilor excesive și limitează transmiterea vibrațiilor către taluzul aflat la limita cu drumul județean. Totodată, contribuie la devierea naturală a apelor de suprafață în afara zonei conului de scufundare.

„În zona de protecție a drumului județean 186A vor fi construite, pe ambele laturi șanțuri betonate, cu îmbinări etanșe pentru colectarea și dirijarea apelor către zone de evacuare sigură și cu reducerea riscului de infiltrare a acestora în terenul de la suprafață. Lucrările de reabilitare a drumului județean prevăd construirea unui zid de sprijin, pe latura adiacentă conului de scufundare, cu rol de barieră mecanică împotriva eventualelor deplaări laterale ale terenului”, se arată în comunicatul emis de Prefectura Maramureș.

Prefectul mulțumește tuturor celor implicați în gestionarea alunecării de teren din localitatea Coștiui: experților și autorităților care au contribuit la realizarea studiilor și cercetărilor pentru punerea în siguranță a terenului, structurilor de sprijin care au fost permanent prezente în zonă, precum și cetățenilor comunei care au oferit sprijin și au înțeles că demersurile întreprinse au avut ca scop protejarea construcțiilor rezidențiale și a bunurilor materiale din zonă.