BAC 2026. UPDATE 09:15 A început proba la Matematică și Istorie. Ce opțiuni au elevii care întârzie la probe din cauza furtunii

UPDATE 09:15 – ULTIMĂ ORĂ: Elevii care întârzie din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00, cu subiectele de rezervă

Candidații care nu reușesc să ajungă la timp la proba obligatorie a profilului din cadrul Bacalaureatului 2026 din motive care nu le sunt imputabile, inclusiv din cauza furtunilor, pot susține examenul la ora 13:00, folosind subiectele de rezervă, a declarat pentru Edupedu secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Sorin Ion. Potrivit acestuia, aceasta este o procedură standard aplicată în astfel de situații și nu reprezintă o măsură introdusă special pentru actuala sesiune. Oficialul a precizat că, până în prezent, subiectele au fost descărcate în toate centrele de examen, nefiind semnalate probleme din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică.

UPDATE 09:00: A început proba scrisă la Matematică și Istorie din cadrul Bacalaureatului 2026

Candidații susțin miercuri proba obligatorie a profilului, la Matematică sau Istorie, în cele 443 de centre de examen din țară. Examenul a fost reprogramat cu o zi, din 30 iunie în 1 iulie, în urma deciziei Ministerului Educației, luată din cauza codului roșu de caniculă. Accesul în săli a fost permis până la ora 08:30, iar proba a început la 09:00. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul distribuirii acestora. Mediafax va publica în cel mai scurt timp subiectele primite de candidați, precum și baremul oficial de corectare, imediat ce acestea vor deveni disponibile

UPDATE. Proba începe în scurt timp

Aproximativ 131.000 de candidați susțin miercuri, 1 iulie, proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de Bacalaureat 2026, la Matematică sau Istorie, după ce examenul a fost reprogramat cu o zi din cauza codului roșu de caniculă. Examenul se desfășoară în 443 de centre din întreaga țară.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 08:30, iar proba începe la ora 09:00. Elevii vor avea la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul încheierii distribuirii acestora în sălile de examen.

BAC 2026 – Accesul în săli și reguli pentru candidați

Candidații pot intra în centrele de examen între orele 7.30 și 8.30, pe baza unui act de identitate valid. În intervalul 8.30 – 9.00, profesorii asistenți le vor explica regulile de desfășurare a probei.

În sălile de examen, candidații vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică.

Proba este monitorizată audio-video.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu telefoane mobile, manuale, dicționare, culegeri, notițe, ghiozdane, rucsacuri, poșete sau orice mijloace electronice de calcul, stocare ori comunicare.

Obiectele interzise trebuie lăsate în sala special amenajată pentru depozitare. Candidații care refuză să le depoziteze nu pot susține examenul.

Elevii prinși cu materiale sau obiecte interzise sunt eliminați din examen, indiferent dacă le-au folosit sau nu. În acest caz, ei nu mai au dreptul să participe la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

BAC 2026 – Măsuri pentru caniculă în centrele de examen

Din cauza temperaturilor ridicate, Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare să ia măsuri pentru protejarea candidaților, profesorilor evaluatori și membrilor comisiilor.

Inspectoratele trebuie să se asigure că, în centrele de examen, candidații și profesorii au acces permanent la apă potabilă.

De asemenea, acolo unde este posibil, sălile de examen și spațiile folosite pentru evaluarea sau vizualizarea lucrărilor vor fi organizate în încăperi mai ferite de soare.

Ministerul recomandă folosirea cu prioritate a sălilor dotate cu aer condiționat. În centrele în care nu există instalații de climatizare, pot fi folosite soluții alternative, precum ventilatoare, aparate mobile de aer condiționat sau alte mijloace tehnice disponibile, pentru reducerea disconfortului termic.

Calendar BAC 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026

Proba scrisă la Limba și literatura română a fost susținută pe 29 iunie 2026.

1 iulie 2026 – Proba obligatorie a profilului – probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Următorul pas după examen: admiterea la facultate

După promovarea examenului de Bacalaureat, urmează una dintre cele mai importante etape pentru absolvenți: înscrierea la facultate. Procesul de admitere diferă în funcție de universitate și specializare, însă în general presupune alegerea programului de studii, completarea unei cereri de înscriere, încărcarea sau depunerea dosarului cu documente (precum diploma de bacalaureat, foaia matricolă și actul de identitate) și, acolo unde este cazul, susținerea unor probe de admitere sau interviuri.

În ultimii ani, tot mai multe universități au trecut la platforme online de admitere, ceea ce face procesul mai accesibil pentru candidați, permițând înscrierea de la distanță și gestionarea electronică a documentelor. După confirmarea locului, studenții finalizează înmatricularea și își încep parcursul universitar, care poate include stagii de practică și colaborări cu mediul economic. În acest context, modelele de învățământ dual câștigă tot mai multă atenție, pentru că leagă direct studiile de experiența profesională.