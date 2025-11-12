Botoșani: Un bărbat a fost lovit în cap cu o capsă a unui pistol de jucărie folosit în casă de un vecin

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați, marți, că un bărbat de 65 de ani, din Botoșani, în timp ce se afla într-o parcare, a fost lovit în cap de un proiectil din plastic, fiindu-i provocate leziuni ușoare.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr, de 23 de ani, din Botoșani, în timp ce se afla în locuința sa, a executat mai multe trageri cu un pistol de jucărie, folosit în scop de divertisment. În acest fel, unul dintre proiectile a lovit vecinul aflat în parcarea din fața imobilului.

Tânărul a fost sancționat de către polițiști cu amendă în valoare de peste 2.000 de lei, pentru folosirea armelor neletale și de agrement în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate, astfel încât să nu cauzeze vătămări corporale persoanelor, iar pistolul de tip airsoft, neletal și nesupus autorizării sau notificării, a fost confiscat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de lovire sau alte violențe.