Municipiul București lansează Planul de Acțiune pentru Oraș Verde

Municipiul București a lansat oficial Planul de Acțiune pentru Oraș Verde (PAOV), un demers strategic de transformare urbană derulat sub egida Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în parteneriat cu experți naționali și internaționali. Inițiativa are ca scop principal îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor prin reducerea poluării, creșterea eficienței energetice, extinderea spațiilor verzi și dezvoltarea unei infrastructuri urbane moderne, digitale și incluzive, potrivit unui comunicat de presă.

,,Planul de Acțiune pentru un Oraș Verde (PAOV) nu este doar un proiect tehnic sau administrativ. Este un angajament pe termen lung pentru transformari sistemice de impact. Este dovada că putem transforma real Bucureștiul într-un oraș care respiră, care inspiră și care funcționează pentru toți locuitorii săi. Nu este despre promisiuni, ci despre structură, priorități și instrumente reale. Este un plan pentru un oraș care pune oamenii în centru, care valorifică resursele, care se dezvoltă cu grijă și cu viziune. Ne dorim un oraș care să răspundă nevoilor generației de azi și să inspire generațiile viitoare” – Lucian Judele, Administrator Public al Municipiului București.

Inițiativă demarată de Primăria Municipiului București

„Acest plan este rezultatul unei inițiative demarate de Primăria Municipiului București, în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), prin programul ”Green Cities”, la care Bucureștiul a aderat în 2022. Am cartografiat provocările orașului, am analizat performanțele instituționale și de infrastructură din 6 domenii cheie: transport, energie, deșeuri, clădiri, apă și utilizarea terenurilor – la care am adăugat teme transversale: calitatea aerului, digitalizare, incluziune socială și adaptarea climatică. Acest proces a fost ghidat de o echipă internațională de experți și de specialiști ADIZMB, dar, mai ales, a fost construit împreună cu dumneavoastră. Peste 4.000 de persoane au fost implicate în procesul de consultare. Am lucrat împreună pentru ca acest plan să nu fie doar un document strategic – ci un instrument de lucru practic și imediat aplicabil în realitatea orașului nostru. Beneficiile estimate sunt concrete: emisii de 1,1 milioane tone CO₂ evitate anual, 387 de locuri de muncă noi, dar și acces echitabil la servicii urbane, spații verzi și mobilitate sigură. Sumarizând putem spune ca vizăm o creștere a calității vieții bucureștenilor”, afirmă Venera Vlad, Director Asociat, Coordonator infrastructură România și Bulgaria, BERD.

Bucureștiul a aderat la rețeaua Orașelor Verzi BERD în anul 2022, alăturându-se unui grup de peste 60 de orașe europene și internaționale, dar și altor cinci orașe din România care implementează astfel de planuri: Craiova, Iași, Mediaș, Timișoara și Alba-Iulia.

Estimarea totală a investițiilor necesare depășește 6,5 miliarde de euro, din care peste 90% se preconizează a fi atrase din fonduri europene și internaționale, iar restul va fi acoperit din bugetul municipal și alte surse complementare. Printre instrumentele financiare vizate se numără granturile, obligațiunile verzi, creditele cu componentă de sustenabilitate și parteneriatele public-private.

Planul propune 32 de acțiuni prioritare, cu impact major în sectoarele critice ale orașului

Pentru a răspunde provocărilor de mediu și sociale identificate în analiza tehnică, PAOV propune o serie de intervenții strategice în fiecare dintre cele opt domenii prioritare. Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai relevante acțiuni planificate, care reflectă direcția de transformare a Bucureștiului:

1. Transport urban – o mobilitate mai curată și mai eficientă

Unul dintre obiectivele centrale ale planului este transformarea flotei de transport public într-o flotă cu emisii net-zero. Acțiunea presupune achiziționarea de autobuze electrice și hibride, modernizarea tramvaielor și troleibuzelor existente și digitalizarea rutelor și stațiilor. De asemenea, este prevăzută implementarea unei Zone cu Emisii Reduse (LEZ), care va limita accesul vehiculelor poluante în centrul orașului și va contribui la îmbunătățirea calității aerului.

2. Energie – decarbonizarea sistemului de termoficare

Cel mai amplu proiect prevăzut în PAOV este decarbonizarea sistemului de termoficare din București, care astăzi alimentează peste jumătate din gospodării, dar este bazat în mare parte pe combustibili fosili. Planul propune tranziția către surse regenerabile (biomasă, pompe de căldură, cogenerare de înaltă eficiență), precum și modernizarea infrastructurii de distribuție. O componentă importantă a acestui efort va fi desemnarea unui Manager Energetic Municipal care va coordona strategia energetică a orașului și va integra măsuri de eficiență în toate sectoarele municipale.

3. Clădiri – eficiență, siguranță și confort pentru locuitori

În domeniul construcțiilor, o acțiune prioritară vizează reabilitarea termică și modernizarea sistemelor HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) pentru clădirile rezidențiale și publice. Prin creșterea eficienței energetice, se urmărește nu doar reducerea consumului și a costurilor pentru locatari, ci și combaterea sărăciei energetice, în special în rândul populației vulnerabile. De asemenea, se are în vedere consolidarea clădirilor cu risc seismic și adaptarea acestora la noile condiții climatice (izolații, protecție împotriva supraîncălzirii, sisteme inteligente de monitorizare).

4. Deșeuri – un sistem modern, circular și integrat

Bucureștiul va investi într-un centru de tratare mecano-biologică a deșeurilor menajere, precum și în infrastructura pentru colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor din construcții și demolări. Totodată, se va introduce un sistem de tip „plătești pentru cât arunci” în toate cele șase sectoare, care va stimula reducerea cantităților de deșeuri generate și va încuraja populația să participe activ la colectarea separată. Aceste măsuri vor contribui la alinierea orașului la obiectivele europene și naționale privind economia circulară.

5. Apă și ape uzate – infrastructură durabilă și protecția resurselor

În sectorul apei, una dintre cele mai importante acțiuni este modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă și canalizare, pentru a asigura servicii de calitate în toate cartierele orașului. În plus, se vor implementa soluții bazate pe natură – precum sisteme urbane durabile de drenaj (SuDS) – pentru a reduce riscul de inundații în zonele vulnerabile și pentru a gestiona apele pluviale într-un mod sustenabil. Investiții sunt prevăzute și în reutilizarea apelor tratate și îmbunătățirea tehnologiilor pentru tratarea apelor industriale.

6. Utilizarea terenului și spațiile verzi – orașul respiră din nou

Pentru a combate deficitul cronic de spații verzi accesibile, PAOV prevede crearea unor parcuri noi în zonele dens populate și regenerarea urbană a spațiilor degradate. Un proiect major îl constituie Centura Verde a orașului – o inițiativă amplă de împădurire și reconectare ecologică a zonelor periurbane. În paralel, va fi înființat un Centru de Planificare Urbană care va coordona coerent investițiile și dezvoltările urbane, cu accent pe densificare inteligentă, accesibilitate și calitate arhitecturală.

7. Calitatea aerului– pentru un București respirabil

Un sistem integrat de monitorizare a calității aerului va fi implementat la nivelul întregului oraș, conectat la platforme digitale care vor permite informarea în timp real a cetățenilor și luarea de decizii bazate pe date.

8. Oraș inteligent – pentru un București digital

Orașul va investi într-o infrastructură digitală interoperabilă care să permită colectarea și analiza de date din multiple domenii – transport, energie, mediu, servicii publice – pentru o guvernanță mai eficientă, predictivă și transparentă.