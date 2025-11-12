Cabluri de cupru în valoare de 270.000 de lei furate de pe șantiere și depozite din Capitală

Potrivit polițiștilor, perchezițiile au loc într-un dosar de furt calificat în formă continuată.

În perioada august–noiembrie 2025, zece persoane ar fi furat din depozite și șantiere mai multe cabluri din cupru, prejudiciul cauzat fiind în valoare de 270.000 de lei.

În urma celor nouă percheziții din București și județul Ilfov au fost ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Bănuiții au fost depistați și conduși la audieri, față de aceștia urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciul de Investigații Criminale Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat în formă continuată.