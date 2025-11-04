Prima pagină » Social » Cadre medicale din Craiova, care atestau fără control că se poate lucra la înălțime, cercetate

Cadre medicale din Craiova, care atestau fără control că se poate lucra la înălțime, cercetate

Mai multe cadre medicale din Craiova, angajate ale unor clinici medicale, sunt bănuite că, timp de un an, au eliberat fișe de aptitudini pentru lucru la înălțime pentru mai multe persoane, fără ca acestea să fie evaluate în prealabil Sunt percheziții, marți dimineața, în județele Olt, Dolj și Sibiu.
Cadre medicale din Craiova, care atestau fără control că se poate lucra la înălțime, cercetate
Imagine cu caracter ilustrativ
Laura Buciu
04 nov. 2025, 09:21, Social

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au pus în executare, marți dimineața, 11 mandate de percheziție domiciliară, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, dar și la locuințele unor persoane fizice din județele Dolj (4), Olt (5) și Sibiu (2).

Activitățile sunt desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și fals.

„Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal. În fapt, mai multe cadre medicale din municipiul Craiova, angajate ale unei clinici medicale, sunt bănuite că în perioada 2024 – 2025 ar fi eliberat fișe de aptitudini pentru lucru la înălțime pentru mai multe persoane, fără ca acestea să fi fost evaluate medical în prealabil”, transmite Poliția Română.

Persoanele depistate vor fi duse la audieri, în vederea luării măsurilor legale.