Călin Georgescu află azi dacă rămâne în arest preventiv încă 30 de zile

Ședința de judecată este programată să înceapă la ora 11:00. Magistrații urmează să decidă dacă mandatul de arestare preventivă va fi prelungit pentru încă 30 de zile, la solicitarea procurorilor DIICOT.

Călin Georgescu se află în Arestul Central al Capitalei din 29 septembrie, în dosarul privind presupusa înșelăciune a unui om de afaceri din Buzău, cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu a pierdut definitiv lupta pentru arestul la domiciliu

Decizia de luni vine după ce, la 13 octombrie, Tribunalul București admisese cererea lui Călin Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Procurorii DIICOT au contestat hotărârea, iar Curtea de Apel București a admis contestația vineri, 23 octombrie, și a respins definitiv solicitarea fostului candidat. În consecință, acesta a rămas în arest preventiv, urmând ca Tribunalul București să analizeze separat cererea de prelungire a măsurii.

Cum ar fi fost produs prejudiciul de 1,1 milioane de euro

Anchetatorii susțin că Răzvan Leu ar fi fost pus în legătură cu omul de afaceri Ionel Rusen de către Călin Georgescu. Acesta din urmă l-ar fi prezentat pe Rusen drept o persoană cu numeroase conexiuni de afaceri, în care interlocutorul său putea avea încredere.

Planul discutat ar fi vizat obținerea unei finanțări externe de șase milioane de euro, destinată unei afaceri cu metale prețioase în Dubai. Pentru accesul la finanțare, omul de afaceri ar fi trebuit să transfere o garanție de 1,1 milioane de euro.

Din suma promisă, un milion de euro ar fi urmat să fie investit în afacerea cu metale prețioase, iar 100.000 de euro ar fi fost destinați, potrivit informațiilor din anchetă, campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

Documentele bancare indică două transferuri: un milion de euro, efectuat la 28 decembrie 2021, și încă 100.000 de euro, la 20 ianuarie 2022. Pentru al doilea transfer, Ionel Rusen i-ar fi spus omului de afaceri că suma era necesară pentru o presupusă majorare de capital, care ar fi permis creșterea finanțării promise până la 15 milioane de euro.

Potrivit informațiilor din anchetă, instituția prezentată drept finanțator era Wealth Bank, despre care s-ar fi afirmat că funcționează în Marea Britanie. Banii ar fi ajuns însă într-un cont al MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la Incore Bank AG, în Elveția. Anchetatorii ar fi identificat neconcordanțe și în privința jurisdicției asociate entității prezentate victimei.

Finanțarea promisă nu s-ar mai fi concretizat, iar transferurile ar fi stat la baza prejudiciului estimat la 1,1 milioane de euro.