Castelul Peleș, desemnat cea mai căutată destinație din România la gala Google România 2025

Principesa Sofia a participat la gala aniversară dedicată împlinirii a cincisprezece ani de activitate Google în România, desfășurată la sediul companiei din București.

Alteța Sa Regală a fost întâmpinată de Elisabeta Moraru, Director General Google România.

În cadrul evenimentului, Castelul Peleș a primit distincția pentru cea mai căutată destinație turistică din România în anul 2025, premiu ridicat de Principesa Sofia.

Distincția a fost oferită „în semn de apreciere pentru valoarea istorică și culturală a Castelului Regal Peleș, simbol al identității naționale și al României moderne”, au precizat reprezentanții Google România.

Gala a reunit numeroși reprezentanți ai mediului tehnologic, cultural și creativ, care au celebrat inovația, performanța și impactul proiectelor românești în domeniul digital.