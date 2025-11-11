Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9 noiembrie 2025, în valoare de 49.149.676,24 lei (peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat marți câștigul, anunță Loteria Română.

Cine este câștigătorul

Jucătorul este din Arad, are aproximativ 30 de ani, lucrează ca inginer și se descrie drept o persoană pozitivă. Este jucător ocazional de mai mulți ani, însă în ultimul an a trecut la jocul constant online, pe platforma bilete.loto.ro, unde joacă în special Loto 6/49 și Joker, dar și Noroc și Noroc Plus, de unde până acum obținuse doar câștiguri mici.

El spune că numerele câștigătoare au fost alese pur întâmplător și că intenționează să continue să joace. Norocosul afirmă că succesul său se datorează unei gândiri pozitive și echilibrului, iar banii îi va investi „în mod responsabil”.

Mesajul câștigătorului

„Vreau ca toată lumea să învețe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Și ele nu se întâmplă decât atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați!”, este mesajul transmis de câștigător.

Bărbatul nu a dorit să-și facă publică identitatea.