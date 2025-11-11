Prima pagină » Social » Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!

Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!

Norocosul jucător din Arad, un inginer de aproximativ 30 de ani, a încasat astăzi premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de peste 49,1 milioane lei. El spune că a ales numerele la întâmplare și că „lucrurile se întâmplă atunci când ți le dorești”.
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
sursa foto: Facebook/Loteria Romana
Gabriel Pecheanu
11 nov. 2025, 15:36, Social

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din 9 noiembrie 2025, în valoare de 49.149.676,24 lei (peste 9,66 milioane de euro), și-a ridicat marți câștigul, anunță Loteria Română.

Cine este câștigătorul

Jucătorul este din Arad, are aproximativ 30 de ani, lucrează ca inginer și se descrie drept o persoană pozitivă. Este jucător ocazional de mai mulți ani, însă în ultimul an a trecut la jocul constant online, pe platforma bilete.loto.ro, unde joacă în special Loto 6/49 și Joker, dar și Noroc și Noroc Plus, de unde până acum obținuse doar câștiguri mici.

El spune că numerele câștigătoare au fost alese pur întâmplător și că intenționează să continue să joace. Norocosul afirmă că succesul său se datorează unei gândiri pozitive și echilibrului, iar banii îi va investi „în mod responsabil”.

Mesajul câștigătorului

„Vreau ca toată lumea să învețe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Și ele nu se întâmplă decât atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați!”, este mesajul transmis de câștigător.

Bărbatul nu a dorit să-și facă publică identitatea.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Promotor