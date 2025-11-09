A fost câştigat marele premiu la Loto 6/49 în valoare de 9,66 milioane de euro. Numerele câştigătoare

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 9 noiembrie 2025, s-a câștigat marele premiu de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 lei (echivalentul a 9,66 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma oficială a Loteriei Române, bilete.loto.ro, și a fost completat cu o singură variantă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, costul total fiind de doar 12 lei.

Acesta este al doilea cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an.

Ultima dată, marele premiu a fost câștigat pe 11 mai 2025, în valoare de 10.046.415,60 lei.

Tot la extragerea de astăzi, s-a înregistrat și un premiu la Joker, categoria a III-a, în valoare de 241.000,91 lei, biletul câștigător fiind jucat la Dej.

De asemenea, la jocul Noroc s-a câștigat un premiu de categoria a III-a, în valoare de 60.352,80 lei, biletul fiind jucat la Sibiu.

Numerele c â știgătoare la extragerea de duminică , 9 noiembrie 2025:

Loto 6/49: 32, 19, 5, 10, 34, 23

Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17

Loto 5/40: 1, 27, 12, 22, 25, 5

Noroc: 6 8 4 9 5 2 6

Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6

Super Noroc: 3 7 0 6 1 0